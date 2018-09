“Për Prishtinën, Gjermania është Amerika e re, kufiri nuk ndryshon asnjë milimetër”

Bodo Weber, analist gjerman për Ballkanin në emisionin “Interaktiv” të KTV-së ka folur për dialogun mes Kosovës e Serbisë dhe ka thënë se për Prishtinën Gjermania është Amerika e re që assesi nuk do të lejojë shkëmbimin e territoreve.

I pyetur për tentimin e Thaçit që përmes takimit me presidentin amerikan Donald Trump të marrë përkrahje për idenë e shkëmbimit të territoreve, Weber ka thënë se Kosova është shumë poshtë në agjendën e administratës së Trumpit.

“Ka pasur shumë diskutime nëse ky ndërrim i politikës amerikane ishte pjesë e takimit ndërmjet zotit Trump dhe zotit Putin në Helsink. Personalisht dyshoj për këtë. Për të dyja administratat, Kosova është shumë poshtë në agjendë, e sidomos për administratën e presidentit Trump. Kjo ka të bëjë me jokonsistencën e Qeverisë së presidentit Trump. Nuk ma merr mendja që do të mund të sigurojë ndonjë takim, por edhe nëse e takon, unë e di që për Kosovën me historinë e fundit, SHBA-ja është garantuesi kryesor i shtetësisë së Kosovës, por nëse ka ndonjë leksion që duhet mësuar nga 4 javët e fundit, dhe nuk e them këtë nga patriotizmi gjerman, por e kam thënë në disa intervista se Serbia do të kushtëzohet në përpjekjen për t’u bërë anëtare e BE-së me faktin se duhet ta njohë pavarësinë e Kosovës, siç e ka bërë në një formë në vitin 2013. Serbia nuk po kërkon që të bëhet shteti i 51 i Amerikës, dhe në këtë situatë, edhe pse tingëllon pak arrogante, Gjermania është Amerika e re për Prishtinën. Gjermania është Amerika e re”, ka thënë Weber.

“Mund ta kujtoni se në vitin 2010 kur regjimi i Tadiqit u përplas me Bashkimin Evropian për politikat ndaj Kosovës, për kohën kur Tadiqi nuk u zmbraps nga vendimi i GJND-së për pavarësinë, por e dyfishoi përpjekjen për Rezolutë në OKB, kishte vizita interesante nga ish-ministri i Jashtëm gjerman, Westerwelle, dhe më herët edhe nga ish-sekretari i Jashtëm britanik, William Hague. Ky e bëri një deklaratë shumë të mençur që mbeti në hije nga shumëkush, për këtë politikën që Serbia luan me 5 shtetet mosnjohëse për ta përçarë BE-në. Hague tha: Ka një keqkuptim në anën tuaj. Nëse doni pranimin në BE, nuk ju duhen 5 shtetet mosnjohëse, ju duhen 23 që e kanë njohur. Nëse e shohim nga kjo perspektivë, kjo nuk ndryshon – Serbia nuk heq dorë nga perspektiva evropiane, pavarësisht a është politikë e sinqertë apo jo, nuk mund të largohet. Rusia nuk ka ndonjë alternativë tjetër, pos izolimit të plotë. Rusia nuk ofron asgjë, ndonjë integrim alternativ”, ka shtuar ai, transmeton Koha.net.

“Përkundër politikave jokonsistente të ndonjë shteti të BE-së, si Austria, për shkëmbim territoresh, kjo deklaratë e Hagues që po e ritheksoj është se Serbisë nuk i duhen shtetet mosnjohëse. Serbisë mund t’i duhen disa nga shtetet që e njohin Kosovën, si Austria, apo Franca deri diku. I duhen të 23-at, nëse e keni një shtet të vetëm që e njeh Kosovën, nuk do të fitoni asgjë, për të ndërruar drejtimin e këtij dialogu. Kjo është situata, prandaj them se BE-ja ende ka interes të madh për ta zgjidhur këtë dhe konfliktet në Ballkan, siç është marrëveshja greko-maqedonase, kjo nëse ka vendosmëri. Në fund, përkundër lidhjes suaj historike me SHBA-në, Gjermania është shteti më i rëndësishëm”, ka thënë Weber që veç të tjerash shton se Gjermania përkundër gjuhës së butë nuk na ndryshuar qëndrim për kufijtë.

“Nga ajo që kam parë dhe ajo që mund të shihet në publik, edhe pse ka pasur raporte mediale sidomos në Serbi që flasin për zbutje të qëndrimit të Gjermanisë, ose tërheqje të saj, mund t’ju them se Gjermania nuk është tërhequr as edhe një milimetër. Mund të ketë pasur gjuhë më të butë të kancelares Merkel në takimin me kryeministrin kroat, Plenkoviq, ku për befasinë time ky ishte shumë më i zëshëm, por kjo është keqinterpretuar. Kancelarja Merkel ka gjuhë më të butë, sepse ky është stili i saj, por në esencë nuk ka pasur asnjë milimetër ndryshim qëndrimi. Nuk do të ketë asnjë milimetër ndryshim kufijsh”, ka thënë Weber.

“Ajo çfarë kemi parë është tërheqje e Beogradit, edhe nëse kjo nuk është krejtësisht e qartë ende, sepse spini dhe retorika e Beogradit janë shumë patetike. Nganjëherë është e vështirë të kuptohet mesazhi, nga narrativ në patetik, por e dimë që Gjermania nuk është tërhequr dhe kjo mund të shihet nga deklaratat e presidentit Vuçiq dhe performanca e tij që prej takimit të dështuar të 7 shtatorit. Kishte paralajmërime se do ta publikonin planin, por kjo nuk ndodhi. Gjermania nuk do të tërhiqet dhe kushdo që e sheh çka ka ndodhur në 4 javët e fundit me Forumin në Alpbach dhe me deklaratën e Boltonit në Kiev të Ukrainës, atëherë mund të them se ka pasur gjykim të gabuar në Bruksel e Beograd, por edhe në Prishtinë. Siç e thashë, Prishtina e ka më së paku të qartë se cila është politika e saj këtu”, ka shtuar ai.

“Perceptimi ishte se nëse disa nga shtetet kryesore dhe SHBA-ja kanë qenë gjithmonë vendi numër një këtu, nëse SHBA-ja e ka humbur parimin e saj themelor, siç po e humb për gjithçka në botë, nëse Franca nuk është shumë e fortë këtu, që mendoj se është keqinterpretuar, pasi që Franca ka rolin e vet, dhe nuk është që po e avokon shkëmbimin e territoreve, ka të bëjë më shumë me kontekstin e asaj që e kemi parë në fjalimin e zotit Macron në Sofia, ku tha se nuk do të ketë zgjerim pa integrim të brendshëm, dhe me vendimin e Francës për të bllokuar hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë këtë vit. Ky është pozicion për jointeresim për rajonin. Ky është pozicion i akterëve që duan të shohin çfarëdo lloj marrëveshje të arrihet, për ta larguar problemin, dhe jo për ta zgjidhur atë”, ka thënë ai.

I pyetur si do të duket marrëveshja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Weber ka thënë se në pranverën e këtij viti, me formimin e qeverisë së re gjermane, është dashur të rinisin bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë.

“Prandaj e thashë që do të ishte më mirë sikur në pranverë të këtij viti, kur u bë Qeveria e re gjermane, të kishte pasur një rinisje, përgatitje të duhura për negociata të vërteta që do të bartnin mesazhe të qarta, për të evituar krizën në të cilën jemi tash dhe kjo të ndalonte muhabetin për ndryshime të kufijve, atë se Beogradi ka nevojë për kompromis për çështjen e statusit, në mënyrë që ta kuptojë se Kosova nuk është më, e që është një tregim krejt tjetër nga fakti që ata e kishin pranuar humbjen e Kosovës në vitin 2013. Duhet treguar fuqia e vërtetë e Bashkimit Evropian, për të pasur një rinisje të vërtetë”, ka thënë Weber.

“Tani jemi në një fazë të mesme, ku Beogradi është në pozitën që vajton si fëmijë, ku Vuçiqi i gjorë thotë se nuk arriti të çojë përpara politikat e tij pasi që nuk mori përkrahje, dhe do të nisë t’i fajësojë të gjithë nga Kisha Ortodokse e deri tek opozita, që fatkeqësisht nuk është faktor kredibil në Serbi. Nuk mund ta fajësojë askënd pos vetes, pasi që për muaj të tërë i është thënë që të mos vizatojë harta, e ai mendoi se mund t’ia dalë. Duhen përgatitje të vërteta, për të nisur më pas debat substancial, pasi që debatet tani janë virtuale për territorin dhe etnitë, nuk janë për atë që dialogu ishte dikur, për përmirësimin e marrëdhënieve bilaterale, për të pasur marrëdhënie mes dy shtetesh bazuar në realitet, përkundër asaj sa e dhimbshme mund të jetë për Serbinë me historinë e saj së fundi. Duhet pasur debat substancial për të drejtat e minoriteteve, ruajtjen e jetës së serbëve të Kosovës, pasi që fatkeqësisht ky është indikator se si ky dialog hyri në krizë”, ka shtuar ai.

“Diskutimi duhej të ishte për serbët e Kosovës dhe jemi në një situatë ku serbët e Kosovës jetojnë nën patronazhin e Beogradi, janë skllav të Beogradit. Pra, esenciale do të duhej të ishte jeta e serbëve dhe nuk është produktive që ata ende varen nga buxheti i Serbisë. Askush nuk flet për ndikimin e këtij muhabeti te serbët në jug dhe kam informacione që disa prej tyre mendojnë të largohen, edhe pse nuk e shihnin më parë këtë si opsion. Duhet të kthehemi te debati për marrëdhëniet dypalëshe, për debate si të pagjeturit, çështjet e pronësisë, apo të kthimit të personave të zhvendosur. Duhet folur për nevojat bazike të qytetarëve serbë të Kosovës dhe si mund të rregullohet jeta e tyre normale. A është ky Asociacioni, pasi që kjo është bërë sërish temë virtuale, për kompetencat e tyre. Askush nuk flet për substancën e këtyre kompetencave. Pse duhet t’i kenë ato? Çka vlen për t’i pasur kompetencat ekzekutive për të pasur kompani të përbashkëta për mbeturinat, për ujërat. Do të ishin 10 komuna pa integritet territorial. Ta bëjmë një debat për nevojat e vërteta të serbëve të Kosovës. Nuk ka sundim ligji në veri. Kalimi i policisë dhe gjykatave nga institucionet shtetërore serbe nën ombrellën e institucioneve kosovare nuk e ka përmirësuar sundimin e ligjit atje. Është njëjtë, ose më keq”, ka shtuar ai.

“Duhet pas rinisjes të themi qartë se sa i përket statusit nuk ka asgjë çka të diskutohet. Serbisë i duhet dhënë diçka simbolike, të vlerës së lartë. Mbrojtje më të madhe për trashëgiminë ortodokse, edhe pse është mjaftueshëm e madhe me Planin e Ahtisaarit. Duhet zgjidhur çështjen e të pagjeturve, që është e rëndësishme për familjet e të dyja komuniteteve, dhe do të kishte rëndësi simbolike. Duhet diçka për t’ia shpëtuar fytyrën Vuçiqit, por kjo nuk do të thotë sakrifikimi i statusit të Kosovës. Duhet pasur debat për çështjet e përditshme, si të sigurohet e ardhmja e serbëve të Kosovës, e ardhmja e Kosovës në përgjithësi. A mund të bëhet kjo pas humbjes së madhe të kohës dhe shkuarjes në drejtim të gabuar nga të gjithë faktorët, duke përfshirë zonjën Mogherini, dyshoj shumë , pasi që dimensioni kohor ka humbur me atë çfarë ka ndodhur në vitin e fundit, e sidomos në 3-4 muajt e fundit”, ka thënë veç të tjerash Weber.