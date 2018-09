Kosova dhe Kiribati vendosin shpejt marrëdhënie diplomatike

Kosova dhe Kiribati shumë shpejtë do të vendosin marrëdhënie diplomatike dhe do të thellojnë bashkëpunimin në mes dy vendeve.

​Kështu ka thënë ministri i Jashtëm dhe zëvendëskryeministri i Kosovës, Behgjet Pacolli, pas takimit me Presidentin e Kiribatit, Dr. Taneti Mamau, në margjina të takimeve të shumta bilaterale, që po zhvillohen me rastin e punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York.

“Zhvillova një takim miqësor me Presidentin e Kiribatit, Dr. Taneti Mamau. Kiribati ka njohur herët Kosovën. Shumë shpejt do të lidhen edhe marrëdhëniet diplomatike, ndërsa bashkëpunimi dypalësh do të thellohet”, ka thënë numri dy i Qeverisë së Kosovës Pacolli.