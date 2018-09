Të martën, ftohtë në Kosovë

Nesër, e martë, do të mbajë mot me diell, por i ftohtë në Kosovë.

Temperaturat minimale, sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, do të lëvizin mes 2 dhe 4 gradë celsius, ndërsa maksimalet parashihet të lëvizin mes 14 dhe 16 gradë celsius.

Shtypja atmosferike do te shënojë vlera ekstreme te rritura, krahasuar me elementet tjera meteorologjike. Do të fryjë erë nga drejtimi i verilindjes me shpejtësi 1-11m/s.