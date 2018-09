Diell e shi sot në Shqipëri

Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, moti për ditën e sotme në Shqipëri parashikohet me kthjellime dhe vranësira në zhvillim prej mesdite.

Parashikohen reshje shiu lokale në veri dhe pjesërisht në qendër të vendit. Era do të fryjë me drejtim Jugperëndim –Veriperëndim 1-18 m/sek në pasdite. Erë me rrahje në bregdetin jugor. Deti i forcës 5 me lartësi vale 2.8 metër.

Temperaturat parashikohen:

Qytetet Temperaturat në °C

Shkodër 17/28 shi diell

Kukës 15/25 shi diell

Lezhë 17/29 shi diell

Dibër 12/24 shi diell

Durrës 19/29 shi diell

Tiranë 19/30 shi diell

Elbasan 19/29 shi diell

Berat 16/30 diell re

Vlorë 18/29 diell re

Korcë 13/27 diell re

Gjirokastër 14/29 diell re

Sarandë 17/28 diell re