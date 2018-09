Ahmeti e sheh Maqedoninë në NATO brenda 15 muaj

Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti ka deklaruar se pas 15 muajsh Maqedonia do të jetë anëtare, gjegjësisht shteti i 30 në NATO, duke siguruar ardhmërinë e Maqedonisë, një ekonomi shumë të përparuara, dhe njëherësh duke parandaluar migrimin e të rinjve, e cila bëhet duke krijuar standarde në Maqedoni.

Ahmeti i bëri këto komente në komunën e Tearcës, ku është bërë thirrje që në mënyrë sa më masovike me 30 shtator për referendum të përcaktohen për opsionin e ardhmërisë, për opsionin që shpien në anëtarësim në NATO.

Ai theksoi para të pranishmëve se me Marrëveshjen e Prespës u hapën dyert për në NATO dhe BE, dhe me këtë marrëveshje ka fituara paqja.

“Me anëtarësimin në NATO, fitorja është te siguria, stabiliteti, duke mos i patur këto të dyja nuk ke zhvillim ekomomik dhe çdo investitor vendas apo i huaj kërkon në radhë të parë a ka siguri a ka stabilitet. Ne bëhemi më të rëndësishëm duke qenë pranë këtyre strukturave, pranë strukturës më të madhe politiko-ushtarake NATO bëhemi më të rëndësishëm më të dobishëm për ekonominë e vendit duke qenë pjesë edhe e Bashkimit Evropian. Pas 15 muajsh do të jemi anëtar, gjegjësisht shteti i 30 në NATO. Kështu sigurojmë ardhmërinë tonë, një ekonomi shumë të përparuara, me standarde shumë më të mira dhe njëherësh parandalojmë migrimin e të rinjve dhe kjo bëhet duke krijuar standarde këtu në vendin tonë. Të dalim të votojmë dhe ti bindim dhe ata që janë skeptik dhe të pa vendosur që të dalin me 30 shtator dhe të votojnë PËR Maqedoninë në NATO,” u shprehë kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti.

Në komunën e Tearcës, fjalë rasti pati kryetari i komunës nga radhët e BDI-së, Isen Asani, ish-kryetari i komunës së Cairit, Izet Mexhiti, dhe kryetari i degës së BDI-së në Komunën e Tearcës, Shaban Memeti.