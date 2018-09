Deputeti i Nismës thotë se Thaçi s’po di se çfarë po flet, Serbia nuk jep pa marrë

Deputeti i Nismës, Haxhi Shala nuk beson se Serbia do të jepte territor pa i marrë diçka Kosovës.

Në Interaktiv të KTV-së ai ka thënë se presidenti Hashim Thaçi nuk di as çfarë po flet, transmeton Koha.net.

“Ndoshta i bashkohet nëse edhe ne i japim diçka, ajo as prej Kosovës s’po heq dorë, e teorikisht ajo nuk po thotë se Kosovës po ja marr këtë pjesë. Kjo deklaratë e Thaçit është për të ushqyer disa simpatizantë të saj, nuk e besoj se kjo mund të bëhet. Nuk besoj se Serbia është dakord që të bëjë këtë shkëmbim, madje ajo nuk e pranon ende humbjen e Kosovës. Është shumë e vështirë me kuptuar Thaçin, ai me të vërtetë krijon kriza. Jemi futur në një qorrsokak, do të duhej të futeshim në bisedime, e duhet të shohim se a është marrë vesh diçka me Vuçiqin apo jo. Më duket se as ai vet s’po e di se çfarë po thotë”, ka deklaruar Shala.

Sipas tij, përderisa nuk krijohet grup negociator atëherë po i lihet rruga e hapur Thaçit të shkojë vetëm në dialog, e nëse krijohet atëherë s’do të lejohet të shkojë vetë.

Ai thotë se madje se edhe dikush nga opozita

“E të gjithë se bashku do të shkojmë. Së paku do të jemi aty për të parë se çfarë është biseduar. Se tani ende nuk e dimë se çfarë është biseduar. Limaj është i gatshëm të flasë me secilin lider të partive politike. Nëse varemi nga Lista Serbe ne e dimë se çfarë donë ata. Çoftë nevoja duhet t’i lejohet edhe opozitës të udhëheqë dialogun. Limaj është i gatshëm të tërhiqet. E është shumë e rëndësishme të kemi ekip negociator. Nëse e dimë se kanë me u marrë me neve e nëse ne s’jemi të gatshëm atëherë mund të ketë marrëveshje që ne mund të jemi të detyruar të pranojmë”, shprehet ai.

Ai thotë se deri tani janë munduar të bindim opozitën që të jenë pjesë e ekipit negociator.

ka opozitë, nuk janë të koordinuar. Sot s’ka opozitë, ka bllokim. Kjo opozitë nuk mund ta rrëzojë Qeverinë, vetëm nëse ne duam të shkojmë në zgjedhje. Thirrja për një protestë paqësore është shumë normale, ka shqetësim për këto që thotë Thaçi, por duhet të jetë paqësore. Shpesh kemi thënë se s’dalim në protestë se po e prishin marrëveshjen e kanë bërë dhunë”, thotë Shala.