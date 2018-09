Për impiantin e ujërave të zeza në Pejë, 21 milionë euro

Komuna e Pejës së shpejti do të bëhet me impiantin e ujërave të zeza, ndërtimi i së cilës do të kushtojë rreth 21 milionë euro, prej të cilave 3.8 milionë janë siguruar nga MMPH, 3.2 milionë nga komuna, ndërsa mjetet e tjera vijnë nga Qeveria gjermane dhe ajo zvicerane.

Kjo është bërë e ditur gjatë një vizite që ushtruesi i detyrës së ministrit të Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Fatmir Matoshi bëri sot në qytetin e Pejës, ku është takuar me kryetarin e komunës Gazmend Muhaxheri dhe kreun e kompanisë rajonale së ujësjellësit Agron Tigani.

Matoshi tha se ky investim po bëhet për t'iu siguruar qytetarëve të Pejës ujë të pijshëm të pastër.

"Ministria nga dita e nesërme do ta lëshojë mjetet me shumën prej 3.8 milionë euro për impiantin e ujërave të zeza në rajonin e Pejës dhe për këtë qëllim HidroDrini ka tashmë një llogari të veçantë ku mjetet tona të Qeverisë së Kosovës me vlerën 3.8 milionë do të bashkohen me vlerën 3.2 milionë euro të Komunës së Pejës të ndara për këtë qëllim, me 8 milionë të Qeverisë gjermane përmes KFV dhe 6 milionë të Qeverisë së Konfederatës Zvicerane përmes Sekos. Është projekti më madhori dhe më i rëndësishmi për qytetarët e komunës së Pejës e rrethinës", tha ai.

Kryetari Muhaxheri falënderoi Ministrinë e Mjedisit e Planifikimit Hapësinor për përkrahjen që po i japin Komunës së Pejës, ndërsa kryetari i KRU “Hidrodrini”, Agron Tigani tha se ndërtimi i kësaj fabrike bëhet në bashkëfinancim me bankën gjermane KfW, Zyrën zvicerane, MMPH-në dhe Kuvendin Komunal të Pejës.

“Ky investim është diku 21 milionë euro. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, përkatësisht Qeverisa me 3.8 milionë euro. E falënderojmë ministrin që e patëm në vizitë. Ky është ministri i dytë që na viziton, shpresoj që do të kemi edhe vizita të tjera”, tha Tigani.