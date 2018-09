PDK-ja gati për zgjedhjet e brendshme

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka deklaruar sot gjatë mbledhjes së Këshillit Drejtues të PDK-së se kjo parti i ka bërë të gjitha përgatitjet për nisjen e procesit zgjedhor brenda partisë.

Ai tha se ky proces zgjedhor do të jetë tërësisht i hapur, gjithëpërfshirës, gërshetim kreativ gjeneratash dhe hapje dyersh për të gjithë ata që kanë ide dhe duan të kontribuojnë për vendin.

Lideri i PDK-së theksoi se “Dekada e Re e Pavarësisë” do të flasë me zërin e Partisë Demokratike të Kosovës.

“Në Këshillin Drejtues të PDK-së, për të diskutuar përgatitjet për zgjedhjet e brendshme. Ky proces zgjedhor do të jetë tërësisht i hapur, gjithëpërfshirës, gërshetim kreativ gjeneratash dhe hapje dyersh për të gjithë ata që kanë ide dhe duan të kontribuojnë për vendin. Të rinj e të vjetër së bashku me shpirtin gjithmonë të ri të PDK-së. Dekada e Re e Pavarësisë do të flasë me zërin e Partisë Demokratike të Kosovës”, ka shkruar Veseli në faqen e tij në Facebook.