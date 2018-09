Qeveria thotë se do ta shqyrtojë kërkesën për krijimin e komunës së Reçanit

“Qeveria e Republikës së Kosovës do t’i qëndrojë pranë secilës komunë dhe secilit rajon, pa dallime partiake dhe etnie. Ne do të angazhohemi që kërkesat dhe nevojat e banorëve të kësaj ane të adresohen dhe të gjejnë mbështetje institucionale”, ky ishte mesazhi i Kryeministrit të Republikës së Kosovës, Ramush Haradinajt, gjatë një vizite pune që pati sot në rajonin e Zhupës, bëhet e ditur përmes një komunikate për media.

Aty, Kryeministri u prit nga përfaqësuesit e banorëve të kësaj ane, me të cilët ka bashkëbiseduar për sfidat dhe problemet me të cilat ballafaqohen banorët atje.

Haradinaj, duke folur për kërkesën e krijimit të Komunës së Reçanit, tha se Qeveria do të angazhohet për ta shqyrtuar këtë çështje, derisa, për kërkesën e rindërtimit të një hidrocentrali, ai e bëri të qartë se ky projekt por edhe projektet e tjera mund të realizohen vetëm me pëlqimin e banorëve.

“Jemi shumë të interesuar për zhvillimin e sektorit të turizmit në këtë pjesë, sepse për një gjë të tillë ekziston potencial i jashtëzakonshëm. Personalisht, jam për themelimin e komunave, e pse jo edhe për atë që ju kërkoni. Sa i përket çështjes së ndërtimit të hidrocentraleve, mund të them se për këtë do të angazhohemi me seriozitetin më të lartë të mundshëm për ta shqyrtuar hollësisht, dhe se nuk do të lejojmë asnjë investim të dëmshëm për komunitetin”, shtoi Haradinaj.

I shoqëruar edhe nga ministri i Zhvillimit Rajonal, Rasim Demiri, Haradinaj tha se me ardhjen e tij në Qeveri, bashkëpunimi ndërmjet nivelit qendror dhe atij lokal ka kaluar në një fazë më dinamike dhe tani komunat kanë një vëmendje më të madhe nga Qeveria.

“Çështja e decentralizimit është ndër shqetësimet kryesore. Ndërtimi i hidrocentraleve në burimet ujore është ndër shqetësimet tjera . Gjithashtu, gjendja e infrastrukturës rrugore nuk është në nivel të duhur, dhe se përmirësimi i saj ndikon edhe në zhvillimin e turizmit. Këto janë kërkesat ndër më kryesore të të gjithë banorëve, dhe meritojnë një vëmendje të theksuar nga institucionet e Kosovës, sepse kemi dhënë kontribut në shpalljen e Pavarësisë së vendit”, bëri të ditur Demiri.

Nga ana tjetër, të pranishmit me nga një fjalë rasti i përshëndeten edhe deputetët e kësaj ane në Kuvendin e Kosovës, Duda Balje dhe Bahrim Shabani, nga ku këta të fundit kërkuan mbështetjen e Qeverisë për realizimin e projekteve në këtë rajon.

Haradinaj, gjatë këtyre takimeve, foli edhe për situatën aktuale politike në vend, konkretisht rreth zhvillimeve të fundit që kanë të bëjnë me dialogun Kosovë - Serbi, duke thënë se te dyja palët duhet të arrijnë marrëveshje paqësore me njohje të dyanshme, në shërbim të zhvillimit të të dyja vendeve, dhe se ideja e shkëmbimit të territoreve po i ngjanë marrëveshjeve tregtare, dhe si të tilla janë të dëmshme.