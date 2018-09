Hoxha: Liberalizimi i vizave më afër, tani gjithçka në duart e shteteve anëtare

Ministrja e Integrimit Evropian, Dhurata Hoxha ka mbajtur konferencë për medie, dhe me këtë rast, ka diskutuar rreth liberalizimit të vizave, votimit të djeshëm pozitiv në Parlamentin Evropian.

“E kam potencuar se në këtë proces do të kemi transparencë të plotë dhe qytetarët tanë do të njoftohen për të gjitha hapat deri në përmbylljen e këtij procesi të rëndësishëm për vendin. Dje Parlamenti Evropian me një shumicë solide aprovoi hyrjen në negociata për liberalizimin e vizave për Kosovarët. Ky aprovim në Parlamentin Evropian ishte edhe një hap tutje drejt lëvizjes së lirë për qytetarët tanë”, theksoi Hoxha.

Hoxha më tej theksoi për hapat e ardhshëm pas votimit në Parlamentin Evropian.

“Votimi në Parlamentin Evropian i jep mundësi Këshillit të Ministrave që të miratoj heqjen e vizave për Kosovën. Sa i përket Këshillit të Ministrave të BE-së (institucion ky kryesor i BE-së që është nën Presidencën Austriake deri më 31 dhjetor 2018) vlen të theksohet që formati i cili vendos për liberalizimin e vizave është ai i Këshillit për Drejtësi dhe Punë të Brendshme (JHA) në të cilin ulen ministrat e drejtësisë që merren me bashkëpunimin juridik në çështje civile, penale dhe të drejta të njeriut, përderisa ministrat e punëve të brendshme merrem me migracion, menaxhim të kufirit dhe mes tjerash edhe me bashkëpunim policor”, theksoi Hoxha.

Ministrja Hoxha theksoi se Këshilli i Ministrave të BE-së përbëhet prej disa strukturave duke filluar me Grupet Punuese (Working Parties), Komisionet, COREPER dhe formati i Ministrave.

“Më 17 shtator 2018 në kuadër të Këshillit të BE-së do të takohet Grupit Punues për Viza. Grupi punues për viza do të mbulohet nga Kryeqytetet e Shteteve Anëtare të BE-së dhe përbëhet nga ekspertë të Ministrive të Punëve të Brendshme. Grupin Punues për Viza kryesohet nga presidenca e këshillit në këtë rast nga presidenca Austriake. Kryesues aktual GP për viza nga presidenca Austriake është Karl-August Lux”, tha ajo.

Më 25-26 shtator COWEB viziton institucionet e Kosovës përkitazi me procesin e liberalizimit të vizave, theksoi Ministrja Hoxha, në këtë mision do të shikohen gjendja nga afër sa u përket reformave të Kosovës, specifikisht Sundimi i Ligjit dhe aspekte të lidhen me të. Inputet, theksoi tutje Ministrja Hoxha që merr ky mision do të orientojnë vendimmarrjen e strukturave të Këshillit të Ministrave, pra do të ndikojnë vendimmarrjen e së pari COWEB-it (Grupit për Viza) pastaj të COREPER dhe krejt në fund kjo do të ndikojë vendimin e Këshillit të Ministrave të Brendshëm dhe të Drejtësisë.

“Pas përfundimit të diskutimeve dhe votimit në COWEB dhe GP për Viza, nëse ka pëlqim, propozimi kalon në nivelin e COREPER-it ku ulen Ambasadorët e Shteteve Anëtare të BE-së. COREPER mblidhet 6 deri në 9 herë në muaj, p.sh. në shtator 2018 janë 7 takime, në tetor 6, në nëntor 9 dhe në dhjetor 6 takime. Formati i Ministrave të JHA mblidhet zakonisht në 3 muaj dhe takimet e mbetura janë ato më 11-12 tetor 2018 dhe 6-7 dhjetor 2018.

Në qoftë se Këshilli i Ministrave të Brendshëm dhe të Drejtësisë votojnë për heqje të vizave për qytetarët e Kosovës, atëherë dokumenti që nënshkruhet nga të Këshilli dhe Parlamenti dhe publikohet në gazetën zyrtare të BE-së është Rregullore e Parlamentit Evropian dhe Këshillit e cila amandamenton Rregulloren Nr. 539/2001 e cila liston qytetarët e vendeve të treta të cilët duhet të kenë viza kur kalojnë kufijtë e jashtëm dhe qytetarët që janë të liruar nga ky kusht.

Pas aprovimit në Këshillin e Ministrave dhe publikimit të Rregullores, hyrja në fuqi varet nga vendimi i këtyre institucioneve përkatëse”, theksoi Ministrja Hoxha.

Sa i përket hapave të ardhshëm se çka mund të bëjnë institucionet tona, theksoi Ministrja Hoxha, mund të them se tashmë ne kemi plotësuar kriteret dhe gjithçka është në duar të shteteve anëtare. Shtetet anëtare janë ato të cilat duhet ti bashkohen Parlamentit Evropian dhe të vendosin për lëvizjen e lirë të qytetarëve.

“Është e rëndësishme të përmendet se e vetmja gjë që ne mund të bëjmë tani është fushata vetëdijesuese të cilën veç e kemi filluar. Kjo fushatë ka për qëllim vetëdijesimin dhe informimin e qytetarëve se çka është dhe çka nuk është liberalizimi i vizave në kuptimin e të drejtave dhe obligimeve. Edhe një herë më lejoni të them se ky proces do të kalojë në transparencë të plotë dhe qytetarët do të njoftohen për çdo zhvillim me kohë”, përfundoi Hoxha.