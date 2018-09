Ministri i Jashtëm i Shqipërisë viziton Kosovën

Ministrit të Jashtëm të Shqipërisë, Ditmir Bushati, sot zyrtarisht do ta vizitojë Kosovës, ku do të ketë takime me përfaqësues të institucioneve.

Ai fillimisht do të takohet me kryeministrit Ramush Haradinaj, pastaj me zëvendëskryeministrin dhe ministrin e Punëve të Jashtme i Republikës së Kosovës, Behgjet Pacolli, të cilët do ta mbajnë edhe një konferencë për media. Ndërsa, në orën 10:30, do ta takojë kryetarin e Kuvendit, Kadri Veseli.