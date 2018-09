Veseli për letrën drejt Mogherinit: Opozita i tha “mbathi çizmet e mbrona Kosovën”

20: 45 - Pjesën më të madhe të diskutimit të tij, kreu i Kuvendit dhe i PDK-së, Kadri Veseli e ka orientuar kundër opozitës, në intervistën që ka dhënë për Rubikon të KTV-së.

Aty ka komentuar edhe letrën që opozita ia dërgoi përfaqësueses së lartë të BE-së, Federica Mogherini, që po lehtëson dialogun mes Kosovës e Serbisë në Bruksel.

“Opozita ime e nderuar ia dërgoi një letër Mogherinit, ku i tha m’i vesh çizmet e me rujt Kosovës”, ironizoi kryeparlamentari Kadri Veseli duke komentuar letrën e opozitës dërguar përfaqësues së lartë të BE-së, Frederica Mogherini.

“Është e paprecedent dërgimi i letrës drejt Mogherinit duke i thënë na ruaj Kosovën. Kosovën e ruajmë ne. Nuk është e dinjitetshme që për detyra tona t’i shkruajmë Mogherinit. Po çka nëse ju thotë Mogherini atë çka po u themi ne çdo ditë, që të bëhemi bashkë”, ka thënë ai.

Sipas Veselit, përpjekjet e opozitës nuk janë serioze dhe sjelljet e tyre janë vetëm për përfitime politike.

“Nuk e ka seriozisht, për vetë faktin se po mundohen që me këtë formë me arrit përfitime politike. Për demarkacion i kemi humbur tri vite”, ka thënë ai.

“Deri në qershorin e vitit të ardhshëm ideja është që të kemi një marrëveshje. Do të ishte ideale që deri në qershorin e ardhshëm ta kemi marrëveshjen”, ka thënë Veseli i pyetur se kur mund të pritet përfundimi i marrëveshjes Kosovë-Serbi.

Veseli: Serbisë asnjë copë metër të Kosovës, s’ka Asociacion me pushtet paralel

Kryetari i PDK-së, Kadri Veseli, në një intervistë për Rubikon të KTV-së, ka thënë se ndarja apo shkëmbimi i territorit nuk është opsion.

“Asnjë copë metri katror e Kosovës nuk do t’i jepet Serbisë. Në të njëjtën kohë nuk do të ketë pushtet paralel, se kjo është më e keqe se ndarja”, ka thënë prerë Veseli, përcjell Koha.net. “Jo se s’jemi kundër por jemi e vetmja parti politike që ka qëndrim të qartë, të dorëzuar me shkrim, ka tre muaj. Jam duke e ripërsëritur, unë edhe bashkëpartiakët e mi vazhdimisht, nuk ka shkëmbim të territoreve, nuk ka Asociacion me kompetenca ekzekutive”, theksoi kryeparlamentari Veseli.

Veseli ka thënë se Kosova ka një qëllim nga dialogu, njohja nga Serbia dhe ulësja në OKB.

“Nëse e lëmë egon e interesave, e këtë duhet ta zvogëlojmë këtë kur bëhet fjalë për Serbinë që të kemi një rezolutë të përbashkët. Për tre muaj opozita nuk ka pranuar që të arrihet marrëveshje për të ndërtuar një platformë për dialogun me Serbinë. Dialogu si proces është kërkesë nga BE-ja. E ky është obligim ndërkombëtar që të dyja shtetet duhet zgjidhin”, ka thënë ai.

Ai ka qenë kritik ndaj opozitës, duke shprehur bindjen se kjo po zhvillon aktivitete për interesa të ngushta politike

“Për hir të qytetarëve, sot nuk është problem Hashim Thaçi, presidenti i Republikës së Kosovës. Sot është problem Republika e Serbisë dhe Alaksandar”, deklaroi Veseli, përcjell koha.net. “Pse opozita nuk thirri seancë për gjuhën e përdorur nga Vuçiqi në Mitrovicë, por thërret seancë për diçka të paqenë”, thotë Veseli tutje.

“Ndarja nuk është opsion. Jo vetëm që nuk është opsion por është dëmi më i madh që mund t’i ndodh Kosovës. Partia Demokratike është partia e vetme e cila ka dorëzuar platformë të qartë se si e sheh pozicionin e Kosovës karshi Serbisë. Kemi bërë edhe vija të kuqe të cilat disa nga kolegët e opozitës për shkak të servilizmit ndaj bashkësisë ndërkombëtare nuk guxojnë as t’i përmendin”, ka thënë Veseli.

Duke folur për opozitën ai ka thënë se “çka po i pengon aq shumë që të ulemi në Kuvend e ta bëjmë një rezolutë?”

“Ne nuk do të pranojmë që të ulemi në Kuvend e të flasim për ndarje. Nuk është kjo është tipike, diçka çka mund ta degjenerojë situatën. Me vetë faktin që ne merremi më shumë me veten kur e kemi Vuçiqin përball”, ka thënë Veseli.