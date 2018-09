Bushati nesër vizitë zyrtare në Kosovë

Ministrit të Jashtëm të Shqipërisë, Ditmir Bushati, nesër zyrtarisht do ta vizitojë Kosovës, ku do të ketë takime me përfaqësues të institucioneve.

Ai fillimisht do të takohet me zëvendëskryeministrin dhe ministrin e Punëve të Jashtme i Republikës së Kosovës, Behgjet Pacolli, do të jetë nikoqir i homologut të tij, transmeton kp.

Takimi në mes krerëve të diplomacisë së të dyja vendeve do të zhvillohet në ora 09:20, ndërsa, në ora 10:10, do të mbajnë konferencë për media.