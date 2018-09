Serbia druan se Kosova në Interpol do të kërkojë arrestimin e kriminelëve të saj të luftës

Serbia ka nisur një fushatë intensive për të penguar pranimin e Kosovës në Interpol. Në nëntor në Emiratet e Bashkuara Arabe mbahet Asambleja e Përgjithshme e Interpolit, në të cilën do të votohet për kërkesën Kosovës, transmeton Koha.net.

Mediat e Beogradit bëjnë të ditur se javëve të ardhshme Serbia do t’u dërgojë letër të gjitha vendeve anëtare të Interpolit arsyet sipas saj pse Kosova duhet të refuzohet. Po ashtu zyrtarë të Serbisë do të zhvillojnë edhe kontakte të drejtpërdrejta me homologë të vendeve anëtare më me ndikim në këtë organizatë, për të penguar anëtarësimin e Kosovës.

do të mbajë kontakte të vazhdueshme me Pekinin e Moskën, të cilët deri tash kanë lobuar ndër vende të tjera që Kosova të mos pranohet në këtë organizatë”, shkruajnë mediat serbe.

Bllokimi i Kosovës në rrugën për anëtarësim në Interpol, ka qenë temë bisede edhe të hënën midis presidentit serb, Aleksandar Vuçiq, dhe shefit të Interpolit, Meng Hongwei.

ërkesa e osovës për anëtarësim është përfshirë në propozimin e agjendës së seancës së 87-të të Asamblesë së Përgjithshme të Interpolit, që do të mbahet më 18-21 nëntor në Dubaj. Por, kjo nuk garanton futjen në rend të ditës të pranimit të osovës, meqë për rendin përfundimtar të ditës deklarohet para mbledhjes omiteti Ekzekutiv, të cilin e kryeson kinezi Hongwei. 12 anëtarë të tjerë të këtij komiteti janë nga Algjeria, oreja, Rusia, Kanada, Franca, Belgjika, Brazili, Amerika, Moldavia, Singapori, Afrika e Jygut dhe Nigeria, gjysma e të cilave nuk e kanë njohur osovën.

Siç komentohet në qarqet zyrtare të Beogradit, pranimi eventual i Kosovës në Interpol vetëkupton mundësinë e ngritjes së fletarresteve ndërkombëtare kundër një numri të madh policësh e ushtarësh serbë që kanë marrë pjesë në krimet serbe të kryera ndaj shqiptarëve në Kosovë gjatë viteve 1998 e 1999 dhe që ato t’u përcillen Serbisë që t’i arrestojnë. Kjo në fakt është arsyeja kryesore pse Serbia kundërshton dhe angazhohet aq me ngulm kundër pranimit të Kosovës në këtë organizatë, rikujton Koha.net.