Sonte në Rubikon i ftuar Kadri Veseli

Në Rubikon sonte do të jetë i ftuar kryeparlamentari, njëherësh kryetari i Partisë Demokratike, Kadri Veseli.

Si parasheh kryetari i Kuvendit ta tejkaloj krizën parlamentare? Si do të vazhdojë procesi i dialogut me Serbinë? Cila do të ishte fuqia e ekipit negociator dhe cili do roli i presidentit? Çka me rezolutën opozitare? A mund të pritet kompromis nga koalicioni qeverisës? Si po punon Qeveria Haradinaj? A po rrezikohet jetëgjatësia e saj? Cila është sot Partia Demokratike? A po ndikohet uniteti i brendshëm partiak nga zhvillimet e fundit?

Për këto dhe më shumë, sonte në Rubikon me Adriatik Kelmendin. Rubikon kalohet ekskluzivisht vetëm në Kohavision.