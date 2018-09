KPK-ja në Francë diskuton për përcaktimin e politikave penale

Kryesuesi dhe anëtarët e Këshillit Prokurorial të Kosovës janë pritur sot në takim nga drejtori i Drejtorisë së Politikave Penale, Lefevre Pontalis dhe kryeinspektori i Njësisë për Inspektimin Gjyqësor, Patrick Poirret.

Përmes një komunikate për media delegacioni i Këshillit Prokurorial ka diskutuar me përfaqësuesit e këtyre institucioneve të drejtësisë franceze disa çështje me interes të veçantë për përcaktimin e politikave penale në çështjet e dhunës në familje, terrorizmit, luftimit të krimit të organizuar dhe krimit financiar, si dhe për proceset e hetimeve disiplinore ndaj prokurorëve dhe personelit, mbikëqyrjen e prokurorive dhe çështjet e etikës së tyre, transmeton Koha.net.

Më këtë rast është vlerësuar se këto takime do t’i shërbejnë Këshillit Prokurorial të Kosovës në hartimin e strategjive, politikave dhe akteve përkatëse për administrimin efikas dhe efektiv të sistemit prokurorial, kurse në ditët vijuese do të mbahen takime të tjera të rëndësishme në Prokurorinë e Përgjithshme pranë Gjykatës se Kasacionit dhe Gjykatës së Apelit, me ç’rast do të ketë bashkëbisedime me prokurorët e përgjithshëm pranë këtyre gjykatave, ndërsa në ditën e fundit të vizitës do të realizohet një takim në Shkollën e Magjistraturës së Francës për të diskutuar shkëmbimin e përvojave për zhvillimin profesional të prokurorëve.