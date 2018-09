Osmani i kundërpërgjigjet akuzave të Hazirit

Deputetja e LDK-së, Vjosa Osmani, ka reaguar ndaj akuzave të Lutfi Hazirit, duke thënë se qëndrimet e saj janë qëndrime të LDK-së dhe që mbrojnë shqiptarët e Luginës nga gënjeshtrat e Hazirit dhe Hashim Thaçit.

“Para se të jem nuse e Preshevës, unë jam bijë e Mitrovicës.

Atyre që i bëjnë argat idesë së ndarjes do u thosha marre ju koftë, por kurrë në jetën e tyre s’kanë pasur as marre e as fytyrë”, ka shkruar deputetja Osmani.

“Askush ska çka quditet nga qëndrimet e mia, sepse ato janë qëndrime të LDK-së, të mbrojtjes së integritetit territorial, kushtetutës e deklaratës së pavarësisë dhe paqes dhe sigurisë në rajon, e të vulosura në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtesisë”, ka shkruar ajo që shton se idetë e Hazirit dhe Thaçit janë kurthe për shqiptarët.

“Keto qendrime nuk jane vetem te miat, Armend Zemajt e Haxhi Avdylit, por jane te Kryesise se LDK-se, degeve te LDK dhe gjithe Grupit Parlamentar te LDK-se. Por mbi te gjitha jane qendrime qe mbrojne shqiptaret e Lugines nga genjeshtrat e mashtrimet tuaja e te Hashimit. Qytetaret e Presheves, Medvegjes e Bujanocit nuk perbijne me dot kurthe qe ju dhe Thaci ua servoni, nuk lejojne qe dinjiteti i tyre te perdoret per perfitime tuajat”, ka shkruar deputetja Osmani që së bashku me reagimin e saj ka publikuar edhe një qëndrim të Isa Boletinit nga viti 1901.