Haziri kundër dhe i ashpër me deputetët e partisë së tij për Luginën

Nënkryetari i LDK-së dhe pretendenti për kryetar të kësaj partie, Lutfi Haziri në një postim në Facebook, ka kundërshtuar ashpër zyrtarë të partisë së vet për qëndrimin e tyre të kundërt rreth bashkimit të Luginës së Preshevës me Kosovën.

Ai në këtë postim i ka akuzuar Vjosa Osmanin, Armend Zemajn dhe Haxhi Avdylin se kundërshtojnë iniciativën e tij të mëhershme rreth bashkimit të Luginës, transmeton Koha.net.

“Nuk po çuditna me Armend Zemajn e Haxhi Avdylin, por po çuditna me këtë nusen e Preshevës, vendlindjes së Idriz Seferit, e cila po shet men te Boletini i Kosovës, tue harrue vendlindjen e kolosit të Karadakut që sot gjendet në Serbi”, ka shkruar Haziri, i cili ka premtuar se do ta bëjë bashkimin e Luginës me Kosovën.

“Po i kallxoj asaj dhe krejt atyne që ‘shesin men’ për vota se qysh e kam pru simbolikisht Idriz Seferin n’Gilan, kam me e pru edhe vendlindjen e tij në Kosovë, Preshevën. Kam me e pru edhe Bujanocin, edhe Medvegjën, edhe autostradën, e edhe hekurudhën”.

“Kosova Lindore ka me qenë Kosovë. Tash asht koha. E kemi amanet me e ba të mundun. Kush e konteston këtë fakt, fort marre duhet me i ardhë!” ka përfunduar ai.

Osmani, Zemaj dhe Avdyli sot vizituan kullën e Isa Boletinit në Zveçan. Prej atje thanë se “Në kullën e Isa Boletinit, komuna e Zveçanit, në veri të vendit, pamë sërish dëshmitë e përpjekjeve shekullore për liri, të bartura brez pas brezi në trojet e të parëve tanë, të cilat sot po bëhen pjesë e pazareve të rrezikshme dhe luftë-nxitëse. Këta gurë janë dëshmi e qëndresës sonë, dhe ky vend, ashtu siç bëri historinë në të kaluarën, do e vërtetojë sërish se Kosova nuk ka tokë për t’i dhënë Serbisë”.

“Fjalimet dhe dëshirat e Vuçiçit, njëjtë si dhe të mentorëve të tij Milloseviç e Sheshel (por edhe të disave në Kosovë) për këto toka, ishin dhe do të mbeten vetëm ëndërra të papërmbushura dhe asgjë tjetër”, ka shkruar Osmani të martën në Facebook.