MTI dhe OECD lansuan raportin hulumtues për konkurrueshmërinë

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në bashkëpunim me OECD-në dhe me mbështetje nga Komisioni Evropian, kanë organizuar konferencën me temë “Konkurrueshmëria në Evropën Juglindore: Pikëpamja për Politikat 2018”, ku edhe kanë lansuar raportin hulumtues.

Arbëreshë Krasniqi, ushtruese e detyrës së ministres në MTI, tha se do të angazhohen në maksimum për t'i arritur rekomandimet e OCED-it nga ky raport. Ajo tha se MTI do të vazhdojë me punën në ngritjen e konkurrueshmërisë.

“Përmes këtij raporti mund të vlerësojmë përparimin e reformave politike pro konkurruese në krahasim me vendet e Ballkanit Perëndimor, siç janë Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia, Serbia dhe Mali i zi. Video 05:41 – 05:54 Do të angazhohemi në maksimum për implementimin e rekomandimevem sidmos të atyre që kemi ngecje dhe me shpresë se në publikimin e radhës do të jemi në nivel më të lartë se sa në këtë ditë”, tha Krasniqi.

Riccardo Serri, udhëheqës i Sektorit Publik, Ekonomik dhe për Integrime Evropiane në zyrën e BE-së tregoi se BE ka dhënë 10.7 milionë euro për investime në fushën e konkurrueshmërisë. Ai tha se konkurrenca është element shumë i rëndësishëm për çdo shtet që mendon të bëhet anëtar i BE-së. Ai tha se për këtë arsye edhe e kanë financuar këtë projekt.

“Është shumë e rëndësishme që Bashkimi Evropian është këtu, sepse ne kemi kontribuar, por gjithashtu, t'ju shpjegoj arsyet kryesore të saj, pse është kaq e rëndësishme çështja e konkurrencës për çdo vend që synon të bëhet anëtar i Bashkimit Evropian një ditë, mendoj se ky është një element thelbësor dhe arsyeja vendimtare që na solli drejt financimit të këtij projekti për të krijuar bashkëpunim shumë të mirë me OCD, që sot u paraqit nga të gjithë ne në këtë tryezë”, ka thënë Serri.

Kurse Marzena Kisilewska, udhëheqëse e Divizionit të OECD-së për Evropën Juglindore, tha se ky raport është fryt i një pune afatgjatë. Ajo tha se ky raport është një nga vlerësimet më të mëdha që ka bërë OCDE-ja për ndonjë shtet. Ajo tha se duhet më shumë përpjekje për ngritjen ekonomike, dhe për këtë, sipas saj duhet të rritet edhe bashkëpunimi mes ministrive.

“Perspektiva e konkurrueshmërisë është një tregim i sfidave dhe mënyra se si do të trajtohen këto me sukses. Mundësi të caktuara në raste të caktuara janë anashkaluar, por të gjitha këto janë identifikuar. Pra, është një document i rëndësisë së procesit dhe në një mënyrë e hap një kapitull të ri, një kapitull të cilin ju duhet ta shkruani”, ka thënë ajo.

Ndërsa Jakob Fexer, menaxher i projektit nga Divizioni i OECD-së, gjatë këtij hulumtimi kanë hasur korditin jo të mirë në dizajnimin e politikave në Kosovë. Sa i përket politikave tatimore, ai tha se të ardhurat nga tatimet janë rritur. Ai tha se një pengesë tjetër që kanë hasur gjatë këtij hulumtimi, është dominimi i ndërmarrjeve e vogla nga ato të mëdha.

Ky raport paraqet sfidat kryesore ekonomike dhe pengesat strukturore të konkurrueshmërisë për shtetet e Evropës Juglindore, dhe sipas këtij raportim zbatimi i dobët dhe monitorimi i papërshtatshëm, vazhdojnë të jenë pengesë për reformat strukturore në këto shtete.