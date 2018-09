Moti sot në Shqipëri, me kthjellime vranësira

Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, moti për ditën e sotme parashikohet me kthjellime dhe kalime vranësirash në pjesën e dytë të ditës.

Era do të fryjë nga kuadrati i veriperëndimit me shpejtësi deri në 7m/sek, ndërsa në bregdetin jugor do të fitojë shpejtësi herë-herë e vrullshme e me rrahje deri 15 m/sek.

Deti parashikohet i forcës 4 më i theksuar në Jon me lartësi vale 2.0 metër.

Temperaturat parashikohen:

Qytetet Temperaturat në °C

Shkodër 16/31 diell

Kukës 15/32 re diell

Lezhë 18/31 diell

Dibër 12/27 re diell

Durrës 18/31 re diell

Tiranë 18/32 re diell

Elbasan 16/32 re diell

Berat 15/32 re diell

Vlorë 17/30 re diell

Korcë 12/26 re diell

Gjirokastër 14/32 re diell

Sarandë 18/31 re diell