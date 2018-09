Qeveria e Kosovës rikujton me nderim 17 vjetorin e 11 Shtatorit

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, përmes një postimi në Facebook ka përkujtuar në emër të Qeverisë së Kosovës 17 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 Shtatorit në SHBA.

Haradinaj ka theksuar se Kosova bashkëndjen humbjen e jetës së viktimave në këtë sulm me popullin dhe qeverinë amerikane.

Postimi i plotë i tij:

“Në 17-vjetorin e sulmeve terroriste të 11 Shtatorit 2001, mbi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Qeveria e Kosovës me nderim përkujton të gjithë viktimat që humbën jetët e tyre, duke bashkëndjerë me SHBA-të, popullin dhe qeverinë amerikane dhe me të gjithë ata që anembanë botës e përjetuan rëndë këtë sulm mbi lirinë dhe demokracinë. Në luftën kundër terrorit dhe në mbrojtje të jetës, ne jemi bashkë, në çdo kohë, me aleatët tanë strategjikë! Zoti e bekoftë Amerikën, Kosovën dhe dy popujt tanë!”.