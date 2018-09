BDI-ja nis fushatën e referendumit nga Tetova

Tubimin nismëtar për referendumin e 30 shtatorit, Bashkimi Demokratik për Integrim do ta fillojë sot nga Tetovë ndërsa do ta përfundojë dy ditë para referendumit në Shkup.

Përveç takimeve me qytetarët, strukturat e Bashkimit Demokratik për Integrim do të takojnë grupe të ndryshme interesi, botën akademike, shoqërinë civile, mediat si dhe do të vendosin dialog edhe me partitë e tjera.

BDI-ja shpreh mirënjohje të thellë për të gjithë krerët e shteteve evropiane si dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për mbështetjen e dhënë në vazhdimësi për integrimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian.