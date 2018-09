Vuçiqi komenton deklaratat e Merkelit për kufijtë

Vuçiqi nga diga e Ujmanit ka komentuar edhe deklaratat e fuqishme të kancelares Angela Merkel, kundër idesë së shfaqur nga ai dhe Thaçi për korrigjim të kufirit.

“E di që ata që janë kundër meje gëzohen me deklaratat e saja, por nëse ajo thotë ne s’mund ta ndryshojmë atë çka thotë, kjo nuk do të thotë se nuk do të mund t’i ndihmojmë popullit tonë këtu. Jemi të vegjël andaj do të merremi me ekonominë dhe t’i ndihmojmë njerëzit tanë të jetojnë në këto vende”, ka thënë Vuçiq.

“Unë bëjë atë çka mundet realisht të bëhet, unë do të vazhdojë të gjejë më të mirën për popullin”, ka thënë më tej ai.

Vuçiq ka thënë se nuk ka përkrahjen e BE-së për marrëveshjet me Kosovën. “Nuk kemi mbështetjen e BE-së në marrëveshjet qe po bëhen në Bruksel, në fakt jemi larg marrëveshjeve. I kam thënë Mogehrinit, se a di që unë do të shkojë në Kosovë e Gazivodë, ajo më ka thënë se e di”.

Vuçiq: Gazivoda flet për betejat e rënda që i kemi me shqiptarët

Para se të niset për në Leshak, kreu i Serbisë Aleksandar Vuçiq, ka mbajtur një fajlim të shkurtër te diga e liqenit të Ujmanit.

Aty i është drejtuar gazetarëve dhe punëtorëve të hidrocentralit të Ujmanit.

“Nuk kam parë kaq shumë gazetarë në një vend. Punëtorët i falënderoj që kanë dal të më presin si dhe banorëve në hyrje që më kanë prit. Gazivoda ka fol për gjatësinë e saj. Gazovioda flet për betejat e rënda që i kemi me shqiptarët por shpresoj që do të merremi vesh për shfrytëzimin e ujit pasi që shumica e Kosovës e merr ujin nga këtu”, ka thënë Vuçiq.

“Do të jem në çdo pjesë të veriut do të jem në Skenderaj dhe sot flas se duhet të ruajmë paqen stabilitetin dhe t’i përmirësojmë raportet me shqiptarët”, ka thënë ai, përcjell gazetarja e KTV-së që nga veriu po përcjell vizitën e Vuçiqit. “Është koha që të flasim me shqiptarët me më shumë respekt dhe të shohim nëse mund t’i përmirësojmë raportet”, ka shtuar më tej ai.

Ndër të tjera, Vuçiqi ka thënë se fjalimin kryesor do ta ruaj për nesër kur të shkojë në Mitrovicën Veriore.