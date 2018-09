Sheshi në Mitrovicë gati për ta pritur Vuçiqin, që vjen “për të dhënë mesazhe të paqes”

Sheshi në veri të Mitrovicës është gati për ta pritur presidentin serb, Alksandar Vuçiq.

Siç raporton gazetarja e KTV-së që nga veriu po përcjell ngjarjet rreth vizitës së presidentit serb, sheshi është mbushur me flamuj të Serbisë dhe me posterë të Vuçiqit.

Me to po i dëshirohet mirëseardhje të parit të Serbisë. Vuçiq ka thënë se në vizitën e tij në veri të Kosovës do të përcjell mesazhe paqeje.

Vuçiqi do të vijë në Kosovë në orën 14:00 përmes pikës kufitare në Bernjak, ku nga aty do të vazhdojë në Zubin Potok. Siç merret vesh në orën 15:00 do të qëndrojë në Gazivodë; Në orën 15:40 në Leshak; Në orën 17:00 do të qëndrojë në Shkollën e Bujqësisë në Leshak; Në orën 17:45 do të qëndrojë në sallën e sporteve në Leposaviq ku do të mbajë një fjalim; Në orën 19:00 arrin në Zveçan ku do ta kalojë natën.

Në ditën e dytë të vizitës së tij në Kosovë, të dielën, Vuçiq, në ora 08:00 viziton Qendrën Shëndetësore në Mitrovicë; Në orën 08:30 do të qëndrojë sërish në Zveçan; Në orën 09:15 do të vizitojë fshatin Banjë; Në orën 11:15 do të qëndrojë sërish në Mitrovicë te sheshi Car Lazar, dhe në orën 13:00 do të largohet nga Kosova përmes pikës kufitare në Jarinje.