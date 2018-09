Punonjësit e RTK-së ankohen te Veseli për kushtet e rënda

Kryesia e Sindikatës së RTK-së në përbërje të kryetarit Gëzim Bimbashi, nënkryetarit Sllavisha Jovanoviq dhe anëtarit të kryesisë Blerim Ruhani, sot ka zhvilluar takim me kryetarin e Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli.

Kështu bën me ditur kjo Sindikatë, përmes një komunikate për media.

“Qëllimi i këtij takimi ishte njoftimi me kushtet e rënda të operimit të Televizionit Publik të Kosovës. SPERTK kërkoi nga kryetari i Kuvendit që sa më parë të futet në rend të ditës ligji i ri për Radio Televizionin e Kosovës, i cili do t’i zgjidhte të gjitha problemet me të cilat përballet RTK-ja, duke filluar nga forma e pavarur e financimit, digjitalizimi, ndërtimi i objektit të ri e që për RTK-në janë çështje jetike të cilat do të garantonin, fillimisht pavarësi editoriale dhe kushte më të mira për kolegët tanë. Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli, garantoi mbështetjen e plotë të Kuvendit të Kosovës si themelues i RTK-së si dhe premtoi që së shpejti ligji i ri i RTK-së do të futet në rend dite për miratim në seancat e radhës”, thuhet në njoftimin për media të kësaj Sindikate.