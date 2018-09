Të gjitha zhvillimet e ditës në Bruksel

Në Bruksel mbahet sot takimi mes presidentit të Kosovës, Hashim Thaçit dhe atij të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, me lehtësim të Përfaqësueses së Lartë të BE-së, Federica Mogherini. Më poshtë mund të gjeni të gjitha zhvillimet e sotme nga takimet në Bruksel:

09:57 - Thaçi pas takimit me Mogherinin: Do të jetë rrugëtim i vështirë, por i domosdoshëm

Kreu i shtetit, Hashim Thaçi, ka treguar se ka bashkë me zëvendëskryeministrin e parë, Behgjet Pacolli, sapo ka përfunduar takimin bilateral me përfaqësuesen e Lartë për Politikë të Jashtme të BE-së, Federica Mogherini.

“Kosova është e përkushtuar që të arrijë një marrëveshje përfundimtare me Serbinë, e cila garanton njohjen reciproke, anëtarësimin në NATO, BE dhe OKB”, ka thënë Thaçi.

“Ky rrugëtim do të jetë i vështirë, por i domosdoshëm për sigurimin e paqes afatgjatë në Ballkanin Perëndimor dhe ka mbështetje të gjithanshme”, ka shtuar më tej ai.

09:37 - Thaçi takon Mogherinin

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, posa ka takuar shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini.

Ndërkohë, në Bruksel ende nuk është parë presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq, raporton Kosovapress.

Mediat serbe thanë se Vuçiq ka mundësi ta anulojë takimin në Bruksel dhe vizitën në Kosovë, megjithatë, sot do të dihet e gjitha. Aty siç raporton ekipi i KosovaPress, nuk janë parë as mediat serbe.

09:33 - Vuçiqi bindet për takim me Thaçin në Bruksel

Presidenti serb Aleksandar Vuçiq ka mbërritur në Bruksel, ku, sipas informatave të Tanjugut, në orën 10:00, do të takohet me Përfaqësuesen e Lartë të BE, Federica Mogerini.

Sipas rendit të ditës, pas takimeve të ndara me Mogerinin, do të ndodhë takimi trepalësh, me pjesëmarrjen e presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi.

Mediat në Serbi dje gjatë ditës kanë raportuar se Vuçiqi po shqyrton mundësinë që të anulojë takimin me Thaçin në Bruksel, sikurse edhe vizitën e tij në Kosovë. Një tjetër lajm nga rts thoshte se Vuçiqi do të shkojë në Bruksel për ta takuar vetëm Mogherinin, por jo edhe presidentin Vuçiqin.

09:20 - Thaçi para takimit në Bruksel: Nuk ka as ndarje as zhvendosje të banorëve

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi para takimit në Bruksel me homologun e tij serb, Aleksandar Vuçiq dhe përfaqësuesen e BE-së, Federica Mogherini, ka thënë se marrëveshja përfundimtare do të ndodhë me njohjen reciproke të dy vendeve dhe se nuk do të ketë as ndarje të Kosovës dhe zhvendosje të banorëve.

“Po hyjmë në një fazë të re të dialogut, për arritjen e marrëveshjes përfundimtare për paqe me Serbinë. Ky proces do të shënojë një progres për shtetin e Kosovës, për Serbinë dhe për stabilitetin në rajon”, ka thënë Thaçi para takimit.

“Jam i vetëdijshëm që do të kemi pengesa dhe vështirësi të mëdha, por shpresoj që ne do të arrijmë proces. Ky konflikt është i paqëndrueshëm, duhet të lëvizim përpara në të ardhmen euro-atlantike. Ky dialog ka shpirtin evropian, vlerat euro-atlantike dhe gjithashtu do të shpie në zhvillimin ekonomik”, ka shtuar ai.

Ai ka përsëritur qëndrimet se në Kosovë do të ruhet multietnia, derisa ka shtuar se kërcënimet për luftë dhe refugjatë janë absurde.

“Ky dialog ka kuptim vetëm atëherë kur do të ndodhë njohja reciproke dhe anëtarësimi i Kosovës në OKB dhe në organizata tjera ndërkombëtare. Çështjen e dialogut askush nuk mund ta ndërlidh me çështje tjera nëpër botë. Në Kosovë do të ruhet shpirti multi-etnik dhe gjitha kërcimet për luftë dhe për refugjatë janë absurde”, ka thënë Thaçi.

I pyetur nëse gjatë bisedimeve do të shtrojë kërkesën e Luginës së Preshevës për bashkim me Kosovën, Thaçi ka thënë se “Kosova është unike në favor të dialogut. Presidenti dhe parlamenti janë në favor të negociatave, janë në favor të demarkimit të kufirit të 430 kilometrave të Kosovës dhe Serbisë që nënkupton edhe përfshirjen Luginës”.