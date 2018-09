Kosova e Serbia konsiderojnë shkëmbimin e territoreve, një ide që ndan Ballkanin

Shaip Kamberi, kryetari i komunës së Bujanocit në Serbi, do të fillojë të jetojë ëndrrën e gjatë, nëse Serbia pajtohet që të shkëmbejë një pjesë të territorit të saj me fqinjin Kosovën, nis artikulli i sotëm në Reuters.

Marrëveshja do të bënte që qyteti i Kamberit, dhe dy qytetet e tjera në Serbi, Medvegja dhe Presheva, t’i bashkohen Kosovës, diçka për të cilën kishte votuar më 1992 regjionit i dominuar nga shqiptarët, transmeton Koha.net.

“Të gjithë shqiptarët ëndërrojnë që kjo të ndodhë një ditë”, thotë Kamberi. “Nuk ishte asnjëherë kaq afër”.

Në shkëmbim, Serbia do të merrte veriun e Kosovës e populluar nga serbët, shkruan Reuters. Liderët e të dyja vende do të takohen të premten në Bruksel, dhe pritet që ata të diskutojnë shkëmbimin e territoreve, i propozuar për herë të parë zyrtarisht.

Ideja së pari ishte lansuar nga zyrtarët e Serbisë, në mesin e tyre nga ministri i Mbrojtjes dhe ai i Jashtëm. Pastaj presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi e çoi më lartë këtë çështje, dhe tha se do ta diskutonte këtë çështje në Bruksel me presidentin serb, Aleksandër Vuçiq, transmeton Koha.net.

Por, ky propozim ka ndarë Bashkimin Evropian, shkruan Reuters. Takimi i së premtes do të drejtohet nga Federica Mogherini, përfaqësuesja e lartë e BE-së për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë, që nuk e ka hedhur poshtë këtë ide. Por, zyrtarët gjerman kanë thënë se një gjë e tillë do të hapte plagët e vjetra në rajon, ende të dëmtuara nga konfliktet etnike të viteve të 90-ta.

“Në rajonin e Ballkanit, propozuesit thonë se shkëmbimi i tillë do të ndihmonte në zgjidhjen konflikteve ndërmjet dy vendeve, pothuajse 20 vjet pas fushatës së bombardimeve të NATO-së, që ndihmoi në përfundimin e luftës së Serbisë ndaj kryengritësve në Kosovë, në atë kohë pjesë e territorit të saj”, shkruan Reuters.

“Sigurisht, se do ta shqyrtojmë atë me kujdes”, ka thënë një zyrtar i BE-së që nuk dëshiroi të emërohej. “Nuk duam të mbështesim diçka që mund të jetë jofunksionale apo që do të mbillte fara të konflikteve të tjera në të ardhmen. Por, nuk është se ne do ta hidhnim poshtë nëse të dyja palët duan të bëjnë një marrëveshje të fortë”.