Përveç vranësirave, në Shqipëri sot do të ketë edhe reshje shiu

Moti për ditën e enjte në Shqipëri parashikohet me kthjellime dhe vranësira, të cilat lokalisht do të nxisin reshje shiu, kryesisht në pjesën jugperëndimore dhe perëndimore të vendit.

Era do të fryjë me drejtim të veriperëndimit me shpejtësi deri në 18m/sek, e vrullshme dhe me rrahje në bregdetin jugor.

Deti do të jetë i forcës 4, me lartësi vale 2.0 metra.

Temperaturat parashikohen:

Qytetet Temperaturat në °C

Shkodër 18/33 re diell

Kukës 14/28 re diell

Lezhë 16/32 re diell

Dibër 13/26 re diell

Durrës 20/31 shi diell

Tiranë 20/32 shi diell

Elbasan 18/32 re diell

Berat 16/33 re diell

Vlorë 21/31 shi diell

Korçë 12/26 re diell

Gjirokastër 15/30 re diell

Sarandë 21/31 shi diell