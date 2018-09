​ Sejdiu: Pushteti po mundohet me kontrabandu një ekip negociator që s’e ka idenë për çka do të flasë

Shefi i grupit parlamentar të PSD-së, Dadran Sejdiu ka pohuar se në Kuvend duhet të miratohet platforma me dy të tretat dhe po ashtu ekipi negociator duhet të miratohet me dy të tretat, transmeton kp.

“Pushteti ka dy ditë që mundohet me kontrabandu një ekip negociator, për të cilin nuk e ka as idenë e vetme se për çka do të flasë. Synimi i opozitës është në fakt që të sigurohemi, që dy pika që janë zakonisht të thjeshta dhe që janë në frymë të kushtetutës, dhe janë edhe tekst në Kushtetutën e Republikës, të miratohen në Kuvend me një rezolutë të thjeshtë. Ato dy paragrafë janë të thjeshta, një që ky vend të jetë një dhe i pandashëm dhe që e dyta nuk ka drejtë të flasë askush për territorin e kësaj republike”, tha Sejdiu pas dështimit që të fillojë punimet seanca e jashtëzakonshme e thirrur nga opozita.