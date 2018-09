Gashi: Ta miratojmë rezolutën për ta mbrojtur tërësinë territoriale të Kosovës

Deputeti i LDK-së, Arben Gashi ka kërkuar nga deputetët që nesër të marrin pjesë në seancë dhe ta miratojnë rezolutën me një rresht, ku thuhet se “nuk i lejohet askujt, as presidentit, që të diskutojë për tërësinë territoriale të Kosovës”.

“Na kishim mungesë të dy deputetëve, njëri kishte arsye shëndetësore, është çështje dialize, ndërsa tjetri nuk ka ardhur, nuk e dimë pse. Kështu që mendoj se nesër do të jetë një tentim i ri për të marrë një vendim në interes të tërësisë territoriale të Kosovës dhe shpresoj se shumica e deputetëve do të jenë prezent, ose së paku minimum i 61 deputetëve për të marrë vendim”, ka theksuar Gashi, transmeton kp.

Në lidhje me pjesëmarrjen e Nismës në seancë, Gashi ka pohuar se duhet të diskutohet, nëse besohet se është në rrezik tërësia territorial e Kosovës dhe nëse Nisma e vlerëson këtë për të marrë pjesë në seancë dhe secili deputetë e ka për detyrë me marrë pjesë në seancë dhe me votuar një rezolutë me një rresht që thotë se “nuk i lejohet askujt, as presidentit, që të diskutojë për tërësinë territoriale të Kosovës”.