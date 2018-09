Haradinaj përsërit: Korrigjimi i kufijve thirrje për luftë

20:40 - Qëndrimi i kryeministrit Ramush Haradinaj karshi çdo marrëveshje me Serbinë e cila përfshin ndryshim të kufijve mbetet e qartë dhe përkthehet në thirrje për luftë.

Haradinaj ka thënë se vetëm përmendja e termit luftë nuk është e thjeshtë veçmas kur vjen nga kreu i vendit.

“Kam treguar çka ndodh. Nuk është pak me thënë kryetari i vendit me thanë fjalën luftë, nuk po e thotë një njeri atje në qosh. Unë i kam bërë do vjet dhe i kam do kilogramë, ndoshta nuk jam i zoti më të luftoj, por thellë besoj se kur flitet për territore është thirrje për luftë e tragjedi. Sa herë që flitet për territore flitet për pozicione të ushtrive, cila ruan andej e cila këndej”, ka thënë Haradinaj.

Haradinaj thotë se s’mundet t’i kryejë dy punë, edhe kryeministër edhe dialogues

20:29 - Kohë më parë kryeministri i vendit, Ramush Haradinaj kishte deklaruar se nuk mund të marrë edhe përgjegjësinë e dialogut meqë duhet të bëjë punë tjera brenda vendit.

Sonte në intervistën për Rubikon në KTV, ai foli prapë rreth këtij procesi duke thënë se përgjegjësia e dialogut është njëjtë si të jesh ministër apo kryetar i një vendi. Kësisoj, ka thënë Haradinaj, e kishte të pamundur që në të njëjtën kohë të jetë kryeministër dhe përfaqësues i Kosovës në dialog.

Ai tha se u angazhua që të kuptojë drejt kërkesat edhe të opozitës duke emëruar kështu ekipin për negociata, ku ka lënë hapësirë edhe për përfaqësuesit e opozitës. Sipas tij, opozita nuk e donte presidentin e vendit në një ekip uniteti dhe kjo është çfarë ai ka bërë.

“Jam deklaru që nuk mundem me marrë pjesë se është agjendë e madhe. Është si të jesh kryetar i vendit edhe ministër i Shëndetësisë. Nuk munden m’i kry dy pune. Agjendë e dialogut sot është si një ministri. E kemi Limajn që ka pranu me marrë përgjegjësinë”, ka thënë Haradinaj.

“Qeveria e ka delegu një delegacion me emra. Ata mund të thonë që jam unë patericë e Thacit, edhe Limaj është patericë e Thacit po tash cka të bëjmë, a të shkojmë t’i marrim hua njerëzit për çështje të Kosovës?” u shpreh tutje kryeministri Haradinaj.

Haradinaj: A ta çoj edhe në det opozitën

Me iniciativën për emërimin e ekipit qeveritar për negociata, kryeministri Haradinaj u quajt nga opozita “patericë” e presidentit Hashim Thaçi.

Në intervistën dhënë për Rubikon në KTV, Haradinaj tha se nuk mund të jetë ai “patericë” e Thaçit kur nuk ishte ai që ia bëri kuorumin dhe e votoi për president.

“E kuptoj kompleksin e tyre ndaj Thaçit. Unë nuk kam votuar për Thaçin, gjysma e opozitës ja kanë bërë kuorumin, nëse ka patericë të Thaçit atëherë është LDK”, ka thënë Haradinaj.

“Kur ua kam dërguar platformën më kanë thënë pse është Thaçi, tani nuk e keni Thaçin, ku është problemi. Një herë e dhamë platformën, jemi detyruar me e largu sepse thanë po na pengon unitetin. Vetë janë ankuar, heke një herë, ta bëjmë një të përbashkët. Tash e kanë një delegacion ku nuk është emri i Thaçit. Çka me ju bo, a t’i çoj edhe në deti opozitën”, ka ironizuar kryeministri duke ju referuar kërkesave të opozitës.