Protestuesit kërkojnë të ndalen pazaret për Kosovën, duan zgjedhje

Qytetarë të shumtë kanë protestuar para Kuvendit të Kosovës, duke kërkuar që të miratohet rezoluta e opozitës në Parlament, e cila ia pamundëson presidentit Hashim Thaçi që në Bruksel të flasë për korrigjimin e kufijve të Kosovës.

Kjo ishte protesta e tretë e organizuar nga shoqëria civile dhe “Protestoj”, me kërkesat për dorëheqjen e kryeprokurorit Aleksandër Lumezi, vetingu në gjyqësor dhe pastrimin e listave të veteranëve të luftës së UÇK-së.

Përveç kërkesave që ishin pjesë e protestave të mëhershme, protestuesit kësaj radhe bën thirrje për miratimin e rezolutës së opozitës LDK, Vetëvendosje dhe PSD në Kuvendin e Kosovës përmes së cilës kreut të vendit do t’i pamundësohej që në bisedat me palën serbe të negociojë për ndryshimin e kufijve, transmeton KP.

Analisti Imer Mushkolaj, që ka folur në emër të protestuesve, u ka bërë thirrje partive opozitare që të bashkohen në protesta.

"Qysh e kemi parë këto dy ditët e fundit po luhet një lojë e ndyrë në mes partive. Hashim Thaçi nuk po lejon të miratohet rezoluta që atij ia ndalon që në Bruksel të diskutojë për territorin e vendit. Ai po e rrezikon shtetësinë e Kosovës. Kuvendi ndërkaq është bllokuar nga pakica e përfaqësuesve të popullit, nga kryetari i Kuvendit. Deri më tash ne si qytetarë jemi përpjekur ta japim kontributin tonë, por është koha që Kuvendi të mos vazhdojë, të mos mbetet vetëm hapësirë për konferenca. Është koha që pushtetit t’i tregohet se këtu është për të qeverisur dhe jo për të bllokuar. Opozita duhet të marrë përgjegjësi, ne sot ju kërkojmë partive opozitare anëtarësisë së partive opozitare që ti bashkohen thirrjes tonë për protestë. Me kërkesën e vetme shpëtimin e vendit dhe nëse vazhdohet kështu me zgjedhje të reja", ka thëne ai.

Mushkolaj u ka bërë thirrje anëtarësisë së të gjitha partive politike që të bashkohen, për siç ka thënë korrigjimin e politikanëve.

"Me ose pa neve si organizatorë do të vazhdojmë të bëjmë punën tonë. Por nëse partitë në pushtet na thonë se po bëjmë argatin e opozitës, ne ju themi se do të bëjmë kështu edhe nesër me kundërshtarët tuaj. Edhe një herë ju bëjmë thirrje anëtarësisë së partive politike që të angazhohen për korrigjim jo të kufijve por të politikanëve që po na qojnë drejt rrënimit", tha ai.

"Presidenti po përpiqet që të bllokojë vendimmarrjen në kuvend që në takimin e radhës me Vuçiqin të krijojë parime që do të duhej të bëheshin në Kuvend. Ne sot nuk i kemi këto dhe dimë që vetëm na thotë presidenti. Dimë që na thotë se ne asgjë nuk do të humbin por vetëm të fitojmë. Kjo është rrenë", tha ai.

Në fund është lexuar një deklaratë nga të gjithë protestuesit.

"Sot si kurrë më parë, është më se e qartë që politika po ndërhyn në gjyqësor. Keqpërdorimet nuk po adresohen dhe një sistem i tillë, dëshmitarë të të cilit jemi ne qytetarët, po e shkatërron të ardhmen tonë. Sot këtu protestojmë dhe kërkojmë që të respektohet sovraniteti i vendit tonë. Kërkojmë të ndërpriten pazaret me shtetësinë tonë, me ekzistencën tonë. Kërkojmë zgjedhje të reja", thuhej në deklaratë.

Ndryshe, protesta e radhës e qytetarëve dhe shoqërisë civile do të mbahet pas një jave.