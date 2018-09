Haradinaj: As ne s’marrim pjesë në seancën e opozitës

9:33 - Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka konfirmuar se partitë në pushtet nuk do të marrin pjesë në seancën e opozitës ku pritet të votohet rezoluta për bisedime.

Haradinaj tha se meqenëse opozita s’po merr pjesë në seancën e Qeverisë, atëherë as partitë e pushtetit nuk do të marrin pjesë në seancën e opozitës.

“Si të marrin pjesë partitë e pushtetit në një seancë të opozitës, kur opozita s’merr pjesë në seancën tonë. Ata s’kanë nevojë të votojnë, por vetëm të marrin pjesë, të diskutojmë se çka u pengon. Mungesa e kuorumit është paaftësi e Kosovës për të ecur përpara. Ne kemi krizë në Kosovë, kemi gjendje ekonomike të rëndë, papunësi të lartë, por po punojmë të konsolidojmë vendin. Nuk kemi krizë siç thotë Hoti”, theksoi Haradinaj, raporton Koha.net.

Ai tha ndër të tjera se, “më shumë kam bërë unë punë për ruajte të territorit se krejt opozita bashkë”.

Kreu i qeverisë ritheksoi edhe njëherë se nuk ka as ndarje, as kufij të rinj e as shkëmbim territoresh.

Deputetët nisin të hyjnë në sallë

9:17 - Deputetë të partive të pushtetit kanë nisur të zënë vendet e tyre në sallën e Kuvendit të Kosovës për të marrë pjesë në seancën e thirrur nga Qeveria ku pritet të vihet në votim ekipi negociator i propozuar nga vetë qeveria.

Në sallë kanë hyrë edhe deputetë të Vetëvendosjes, por me gjasë ata vetëm po monitorojnë se çfarë po ndodhë brenda sallës.

Gjatë mëngjesit të sotëm, në ambientet e Kuvendit ka qëndruar edhe ambasadori amerikan, Greg Delawie i cili thuhet se ka takuar kryetarin e Kuvendit, Kadri Veseli.

Sot, dy seanca të jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës

Kuvendi i Kosovës do të mblidhet sot në dy seanca të ndara, të jashtëzakonshme.

Seanca e parë është thirrur për në orën 9 dhe ajo mbahet me kërkesë të kryeministrit të Kosovës, në të cilët duhet të miratohet delegacioni i Qeverisë së Kosovës për dialog me Serbinë, transmeton Koha.net.

Mbledhja e dytë, po ashtu e jashtëzakonshme, e Kuvendit të Kosovës ishte thirrur për në orën dhjetë me kërkesë të opozitës në lidhje me dialogun për kufijtë.

Në seancën e sotshme të jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës, në orën 9, pikë e vetme e rendit të ditës është Shqyrtimi i Propozim-vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për emërimin e Ekipit Negociator për Normalizimin e Marrëdhënieve në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë.

Në këtë ekip, kryeministri Haradinaj ka përfshirë Fatmir Limaj, kryesues, Enver Hoxhaj, Behgjet Pacolli, Mahir Yagcilar, Avni Arifi dhe Dardan Gashi.

Mbledhja tjetër, me kërkesë të opozitës, i kushtohet bisedimeve që po i zhvillon presidenti i vendit, Hashim Thaçi, me homologun serb, Aleksandar Vuçiq, në lidhje me herë korrigjimin e kufijve, herë për shkëmbimin e territoreve midis Kosovës e Serbisë.

Në që të dy këto seanca pritet debat i ashpër.