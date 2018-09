Qeveria s’i beson presidentit

Mosbesim ka shprehur Qeveria të hënën në raport me punën që presidenti Hashim Thaçi është duke bërë në kuadër të fazës përfundimtare të dialogut me Serbinë.

Prandaj ka marrë iniciativë për ta themeluar një grup negociator, në krye të të cilit ka caktuar Fatmir Limajn, një nga kundërshtarët e fortë të Thaçit, shkruan Koha Ditore.

Megjithëkëtë, kryeministri Ramush Haradinaj nuk ka mundur ta saktësojë se cili do të jetë mandati i grupit.

Gazeta e ka pyetur nëse ky mekanizëm do të jetë i vetmi trup që do ta përfaqësojë Kosovën në fazën përfundimtare të dialogut, nëse do të jetë ekip paralel me atë të presidentit Thaçi, apo nëse do të funksionojë brenda ekipit të kreut të shtetit... (Më gjerësisht lexoni në Koha Ditore)

