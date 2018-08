Nesër mot me diell dhe vranësira kalimtare

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, ka njoftuar për motin që do të mbajë nesër në vendin tonë.

IHMK njofton se do të mbajë mot me diell dhe herë pas here me vranësira kalimtare.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 14-15 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 28-30 gradë Celsius.

“Do të fryjë erë kryesisht nga jugperëndimi e lehtë deri mesatare”, thuhet në njoftim.