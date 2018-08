KMDLNJ: ZRRE bashkë me KEDS-in i vënë haraç konsumatorëve në Kosovë

Me të hyrë në sezonin dimëror kur furnizimi me energji elektrike vështirësohet për shkak të rritjes së konsumit dhe kur faturat fryhen me arsye dhe pa arsye, ZRRE po tregohet e papërgjegjshme në mbrojtje të interesave të konsumatorëve. Në vend se të jetë në anën e konsumatorëve të përgjegjshëm, ZRRE haptas po bëhet aleat i KEDS-it duke lejuar këtë kompani të fryjë faturat me një haraç shtesë e që do t’i mbulonte humbjet e KEDS-it sikur edhe vjedhjet që bëhen ndaj kësaj kompanie abuzuese.

Kështu thotë KMDLNJ në një reagim të saj kundër “haraçit” që sipas tyre, këshilli ZRRE dhe KEDS po ia vënë konsumatorit të energjisë në Kosovë, respektivisht qytetarëve.

Madje, sipas ZRRE nuk do të ketë ngritje të çmimit të energjisë elektrike por se konsumatorët do të paguajnë për të mbuluar humbjet e KEDS e që qenka normale në të gjitha vendet e botës e që nuk është fare e vërtetë.

“Konsumatorët janë plaçkitur për vite me radhë duke e paguar rrymën për serbët e veriut dhe viseve tjera të Kosovës dhe për këtë askush nuk ka dhënë përgjegjësi ndonëse kemi të bëjmë me plaçkitje klasike të konsumatorëve dhe shpërdorim të detyrës zyrtare si dhe falsifikim të dokumenteve. Autoritetet shtetërore duhet të reagojnë me shpejtësi për ta ndërprerë me këtë gjobitje shtesë të konsumatorëve në kohën kur për shkak të situatës së rënduar ekonomike nuk po janë në gjendje t’i paguajnë as faturat e rregullta. KMDLNJ fton organet e hetuesisë të fillojnë hetimet në ZRRE dhe KEDS për dëmtim të qëllimshëm të qytetarëve të Kosovës duke i detyruar të paguajnë për energjinë e pashpenzuar por të faturuar kundërligjshëm”, thuhet në reagimin e KMDLNJ-së.

KMDLNJ thotë se po i drejtohen qytetarë të shumtë për të këshilluar se si duhet të veprojnë me faturat e fryra dhe të falsifikuara. KMDLNJ rekomandon që qytetarët të organizohen dhe të protestojnë para ZRRE dhe KEDS dhe para qeverisë sikur që këto raste t’ paraqesin në Policinë e Kosovës dhe të ngrenë padi kundër shpërdoruesve.

“KMDLNJ e ka një propozim konkret për ZRRE , nëse duan që humbjet e KEDS-it të mbulohen nga qytetarët konsumatorë, në shumë raste kategori sociale, pse atëherë ZRRE nuk merr vendim që fitimet e KEDS të ndahen me qytetarë të Kosovës, konsumatorë që me rregull e paguajnë për rrymën e shpenzuar!”, përfundon reagimi.