Vuçiq ambasadorit britanik në Beograd, “Serbia s’pranon zgjidhje poshtëruese me Kosovën”

Beograd, 31 gusht – Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka pritur sot ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar në Beograd, Denis Keefe, me të cilin, pos për çështje bilaterale, raportohet se ka biseduar edhe në lidhje me dialogun Prishtinë-Beograd.

“Të dy bashkëbiseduesit, në lidhje me situatën në rajon, kanë diskutuar edhe për çështjen e dialogut ndërmjet Beogradit e Prishtinës. Presidenti Vuçiq ka theksuar nevojën e arritjes së një zgjidhjeje të qëndrueshme e të drejtë me Kosovën, por e cila nuk do të ishte në kundërshtim me interesat shtetërore e kombëtare të Serbisë”, citojnë mediat atë, transmeton Koha.net.

“Serbia kurrë nuk do të pranojë një zgjidhje, e cila do të ishte poshtëruese për shtetin tonë dhe popullin tonë”, është shprehur ai, raportojnë mediat.