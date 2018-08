Krijohet taskforca për sigurinë në trafik rrugor

Ministria e Infrastrukturës ka marrë vendim për themelimin e njësitit të Task Forcës për sigurinë e trafikut rrugor.

Ky njësit ka për qëllim;

Mbikëqyrjen dhe mirëmbajtjen e të gjitha rrugëve publike

Mbikëqyrjen dhe kontrollin e transportit rrugor, të udhëtarëve, mallrave dhe transportit tokësor të mallrave të rrezikshme.

Mbikëqyrjen e sigurisë rrugore në pajtim me rregullat e trafikut rrugor.

Kontroll i punës së Qendrave të Kontrollimit Teknik të Automjeteve.

Sipas kumtesës për media dërguar nga kjo ministri, njësiti udhëhiqet nga zëvendësministri i MI-së, Idriz Selimaj, dhe përbëhet nga zyrtarë dhe ekspertë të fushave përkatëse.

"Me qëllim të efikasitetit më të madh në përmbushje të misionit, Task Forca do të bashkëpunoj me Inspektoratin e MI-së, Policinë e Kosovës dhe zyrtarë të ministrive tjera. Këta do të përpilojnë edhe propozimet me masat konkrete, të nevojshme për rritjen e sigurisë në trafik", thuhet në njoftim.