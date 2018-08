Liderët e institucioneve të Kosovës ritakohen në orën 14 për dialogun me Serbinë

Prishtinë, 30 gusht – Jemi pajtuar të mos bisedojmë për shkëmbim territoresh në mes të Kosovës e Serbisë. Kështu, sipas portalit në gjuhën serbe KoSSev, ka deklaruar kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, pas një takimi të paparalajmëruar me presidentin e vendit Hashim Thaçi, kryeparlamentarin Kadri Veseli.

Në këtë takim kanë marrë pjesë edhe zëvendëskryeministrat Behgjet Pacolli, Fatmir Limaj e Dardan Gashi.

Ndërkohë, KosovaPres raporton se liderët e institucioneve do të ritakohen në orën 14:00.

Një takim i dytë mes liderëve institucional do të mbahet pas orës 14:00, për të diskutuar rreth zhvillimeve të fundit, me theks të veçantë, dialogun me Serbinë, raporton KP.

Në këtë takim do të marrin pjesë vetëm krerët e institucioneve, por jo edhe ata të opozitës.

Në takimin e paradites së sotme, liderët institucional kanë diskutuar rreth dialogut me Serbinë dhe asaj se çfarë nuk do të diskutohet me Serbinë, duke bërë të qartë se territori dhe kufijtë janë të paprekshëm, raporton KP.