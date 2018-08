Shqipëria në krye të pesë destinacioneve për pushime në shtator

Tiranë, 30 gusht - “Të shumtë janë ata që zgjedhin të kalojë vera dhe të nisen për pushime në shtator, kur pjesa më e madhe e njerëzve, veçanërisht në Itali, janë kthyer përsëri për të turbulluar qytetet dhe vendet e punës”.

Kështu nis artikulli i botuar në agjencinë italiane të lajmeve, ANSA që e klasifikon Shqipërinë në krye të pesë destinacioneve për të kaluar pushimet në muajin shtator.

Ndërsa kolegët tuaj përballen me stresin e kthimit, në shtator ju do të keni mundësi të zgjidhni nga dhjetëra vende në mbarë botën, duke shpenzuar shumë më pak, duke takuar pak turistë dhe duke shijuar temperaturat dhe klimat më të buta se sa muajt e nxehtë të verës.

Këtu janë pesë sugjerime për udhëtimin e shtatorit nga Peruja në Greqi, nga Afrika në Shqipëri.

SHQIPËRIA – Le të fillojmë nga ajo që disa e konsiderojnë Kroacinë e re, një krahasim që nuk është aspak i ekzagjeruar: Shqipëria është e pasur me histori, kulturë, plazhe të bukura dhe natyrë të harlisur. Përveç kësaj është lehtësisht e arritshme nga Italia dhe ka kosto shumë të moderuar. Shtatori është koha ideale për ta vizituar atë, ku ju do të keni mundësi të zbuloni mbi 460 km të brigjeve të saj pa grumbullimet e shumta të verës dhe me një klimë të freskët mesdhetare. Nëse deti ju tërheq, atëherë nuk keni veçse vështirësinë e zgjedhjes: nga Velipoja, plazhi i parë që takoni përgjatë Rivierës Shqiptare në Palasëne bardhë, nga ngjyrat ekzotike të arkipelagut të Ksamilit, në jug të Sarandës, në gadishullin e egër të Karaburunit.

ZANZIBAR– TANZANIA – Shtatori është një nga periudhat më të mira për të fluturuar në këtë ishull të bukur, që ndodhet jashtë Tanzanisë: klima është më e freskët dhe më e thatë, me temperatura maksimale rreth 27 gradë dhe sezoni i shirave do të ndodhë vetëm pas disa muajsh. Zanzibar është një parajsë e bërë nga plazhe të bardha, një det i pabesueshëm me nuanca të ngjyrave nga bluja elektrike deri tek smeraldi, xhungla dhe qytete të vogla por shumë interesante, si kryeqyteti Stone Town, ku takohen kultura shumë të ndryshme: indiane, arabe, persiane dhe europiane. Mos e humbisni ishullin e Changuu, ku jeton një koloni e madhe të breshkave gjigante, si dhe Parkun Kombëtar Jozani, vendbanim i një race të majmunëve të pranishëm vetëm këtu dhe plazheve Matemwe, një vend i privilegjuar për të vëzhguar nga afër fenomenin e detit.

BUENOS AIRES – ARGJENTINË – Në shtator, kur i ftohti i dimrit është në venitje dhe qyteti nuk është i pushtuar ende nga turistët Buenos Aires është edhe më interesant. Në “Parisin e Amerikës së Jugut”, siç është quajtur, ju mund të endeni nëpër rrugët e artit të Palermos, duke vëzhguar Plaza de Mayo dhe Casa Rosada, qendra të qytetit dhe për të shkuar më pas në lokale si kafe Tortoni, bari më i vjetër i qytetit dhe për të kaluar nga ana e shkëlqyer e teatrit Colon, i konsideruar si një nga pesë shtëpitë më të mira të operas në botë. Destinacionet e mëposhtme mund të jenë ndërtesat shumëngjyrëshe të lagjes La Boca dhe i Lashti Barrio Recoleta. Në kryeqytetin argjentinas tango është pjesë themelore e kulturës lokale dhe për ta njohur nga afër mund të prenotoni një leksion kërcimi në një nga shkollat ​​historike si ‘La Viruta’, ku për më shumë se 60 pesos mund të përballeni me disa nga kërcimtarët më të mirë në qytet.

MARRAKECH – MAROKO – Muajt e nxehtë të verës janë ‘jashtë kufijve’ për ata që duan të shkojnë në Marrakech, Marok. Megjithatë, nga shtatori, klima bëhet më e butë dhe mund të jetë koha e duhur për t’u humbur në rrugët e një prej qyteteve më interesante të kontinentit afrikan, udhëkryq i kulturave të ndryshme dhe grupeve etnike, kënaqësive gastronomike dhe tregtarëve intrigues. Marrakech është në fakt qyteti i ‘souks’, i ndarë sipas llojit të produkteve (fenerë, sandale, vepra artizanale lokale). Në qytetin maroken, për më tepër, mund të qëndroni në ryad, ndërtesa të bukura tradicionale lokale, kryesisht të pranishme në Medinë (qendra historike), ndoshta duke zgjedhur një jo shumë larg kopshteve Majorelle, të dominuar nga një ndërtesë elektrike karakteristike e stilit moresco dhe bashkë me artin e ri, dhe nga Jamaja El Fna, sheshi më i madh në Marrakech.

KORFUZ – GREQI – Çdo verë ishujt grekë pushtohen nga turistë nga e gjithë bota. Por në shtator gjërat ndryshojnë: plazhet janë bosh dhe koha është më e këndshme. Korfuzi, pastaj, bëhet një destinacion edhe më joshës, falë lidhjeve të drejtpërdrejta me Italinë si nga deti dhe me aeroplan. Qyteti ka një qendër simpatike historike, një vend trashëgimi e UNESCO-s nga viti 2007, me dy kalatë, një labirint të ndërtesave të lashta, e cila është në lagjen Cambiello, Spianda, sheshi kryesor i qytetit dhe një mori të restoranteve të peshkut dhe kuzhinën lokale . Jashtë qytetit janë disa nga vendet më spektakolare në Greqi: manastiri i vetmuar i Vlachéerna dhe Pontikonissi, në gjirin e Paleokastritsa – i njohur si “vendi më i bukur në botë”, i mrekullueshmi Cape Drastis dhe plazhet e shumtë me ujëra kristal, ku përfshihen të paktën Messongi, Glyfada, Pelekas – Korfuzi ofron atraksione për ata që dëshirojnë që të largohen nga deti, si pylli Makrades, i famshëm për bimët aromatike, fshati hipi i Pelekas dhe liqeni rural i Korission, i ndodhur në pjesën jugperëndimore të ishullit dhe me interes të madh natyror.