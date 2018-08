MASHT thotë se testi i maturës kaloi pa probleme

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), Shyqiri Bytyqi ka përcjellë nga afër mbarëvajtjen e provimit të maturës shtetërore, me ç’rast ka vizituar sot gjimnazin “Sami Frashëri” në Prishtinë ku po mbahet afati i dytë i testit.

Ai me këtë rast bëri të ditur se në të gjitha shkollat testimi ka filluar në kohë dhe se nuk ka pasur asnjë problem.

Sipas tij, komisioni ka bërë një punë të mirë, pasi që testi është përgatitur dhe është shpërndarë me kohë.

“Është gjë pozitive që është parë një seriozitet edhe në pjesën e parë të testit të maturës. Është një përgjegjësi e madhe edhe e komisionarëve dhe administratorëve dhe kjo ka reflektuar edhe në pjesën e dytë. Pasi nga informacionet kemi mësuar se nuk ka pas problematika në asnjë shkollë dhe kjo ka një vlerë sepse ky ka qenë qëllimi ynë që nga fillimi, që testi i maturës të kalojë pa ndonjë problem e që do mund të ndikojë në rezultatin e nxënësve”, tha ministri Bytyqi, transmeton KosovaPress.

Drejtori i Arsimit në komunën e Prishtinës, Jonuz Salihaj, bëri të ditur se janë gjithsej 967 nxënës që iu kanë nënshtruar testimit në Prishtinë, në 10 qendra, ndërsa shtoi se administrimi ka qenë në nivel dhe se ka ngritje të cilësisë.

“Kemi një telashe të vogël se në disa shkolla, disa maturantë nuk iu kanë nënshtruar këtij procesi, sepse kanë qenë të pa interesuar. Mirëpo, kjo është çështje e tyre, informimin e kemi bërë me kohë. Deri tash, ata që kanë qenë prezent çdo gjë ka shkuar në rregull. Vërejta në monitorim, në shkollën ‘28 Nëntori’ se prej 145 nxënësve nuk ishin diku rreth 40 për qind, sepse kemi të bëjmë me arsimin e të rriturve që e kanë parë veten sigurisht të papërgatitur për maturë dhe kanë heq dorë. Ajo ka qenë përzgjedhja e tyre, ne nuk mund të ndërhyjmë në atë proces”, theksoi ai.

Krejt në fund, ministri i Arsimit, Shyqiri Bytyqi foli edhe për librat që do të shpërndahen për nxënësit e shkollave fillore të ciklit të ulët dhe të mesëm, me ç’rast theksoi se deri në fund të javës së parë të shtatorit, të gjitha shkollat do të pajisen me librat.