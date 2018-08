Më 30 gusht, marsh për të pagjeturit

Më 30 gusht, do të mbahet marshi me moton “Marsh për ata/o që ende mungojnë! Marsh për të vërtetën! Marsh për Drejtësi”.

Sipas organizatorëve, Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut, marshi ka për qëllim të ngrisë vetëdijen dh përgjegjësinë shoqërore për të kërkuar të vërtetën dhe drejtësinë për më shumë se 1600 persona ende të pagjetur në Kosovë, të të gjitha grupeve etnike.

“Marshi është aktivitet i cili synon të përfshijë shoqërinë kosovare për të kërkuar angazhim intensiv nga Qeveria e Kosovës dhe institucionet tjera publike, sidomos në këtë periudhë kur dialogu me Serbinë ka hyrë në fazën finale”, ka thënë YIHR teksa ka shtuar se ka marrë ftesë nga Këshilli Organizativ të Qeverisë për të bashkëorganizuar marshin ose ecjen e liderëve dhe familjarëve të të pagjeturve, vetëm pasi thirrja e tyre ishte bërë publike.

“Megjithatë, ne në asnjë mënyrë nuk kemi pranuar të organizojmë një marsh të tillë nën patronatin e Kryemnistrit, kur një marsh i tillë është thirrje për Kryeministrin për të intensifikuar angazhimin e tij për zgjidhjen e çështjes së personave të pagjetur.

Ky nuk është një favor të cilin po e kërkojmë nga Qeveria! Është obligim ligjor i Qeverisë për të punuar në këtë drejtim dhe për këtë ne kemi kërkuar dhe do të vazhdojmë të kërkojmë llogaridhënie”, thuhet më tej në reagimin e YIHR-së.

Protesta do të nisë të enjten me fillim prej orës 12:00 nga sheshi Zahir Pajaziti në Prishtinë në drejtim të ndërtesës së qeverisë. Secili pjesëmarrës i marshit do të mbajë një pankartë me emrin e një personi të pagjetur. Pankartat do të ofrohen nga aktivistët e YIHR KS në Sheshin Zahir Pajaziti.