Shkëmbimi i territoreve dhe hapat që duhet ndjekur opozita, flasin njohësit e rrethanave

Ideja për shkëmbim të territoreve mes Kosovës dhe Serbisë, ka origjinë në Beograd me qëllim të shmangies së njohjes së Kosovës, sipas Roland Gjonit, hulumtues i konflikteve ndëretnike në Kolegjin Universitar të Dublinit.

Në një postim në Facebook ai ka renditur pesë “mashtrime gjigante” të diskursit mbi korrigjimin e kufijve.

Si pikë të parë ai ka thënë se shkëmbimi i territoreve s’është rezultat i ndryshimit të politikës së SHBA-së dhe BE-së, por burimi i propozimit është dëshira e lidershipit serb për të shmangur njohjen e shtetësisë së Kosovës edhe për një kohë të pacaktuar. “Pra origjina e propozimit nuk është as në Bruksel, as në Washington as në Prishtine, por në Beograd dhe arsyeja themelore është rënia e interesit ndërkombëtar për Ballkanin dhe Kosovën”, ka shkruar ai.

Në pikën e dytë, Gjoni ka theksuar se për Serbinë nuk është me rëndësi sa zgjatë korrigjimi i kufijve, por vetëm hapja e procesit i sjell përfitime të menjëhershme. Ai ka thënë se “shkëmbimi i territoreve nuk është finalja e madhe”.

“Çdo proces dypalësh ose konferencë ndërkombëtare që i paraprin njohjes së ndërsjelltë e pezullon shtetësinë dhe subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës. Ndërkohë në arenën ndërkombëtare Serbia projektohet si shtet fleksibël, pa tabu dhe pa vija të kuqe”, thekson Gjoni, shkruan Koha.net.

Sipas Gjonit, shkëmbimi i territoreve nuk i siguron Kosovës anëtarësim në OKB dhe se “është mashtrim klasik se Rusia dhe Kina do të pranojnë çdo zgjidhje për të cilën palët bien dakord”. Ai ka thënë se Rusia nuk ka interesa të njëjta me Serbinë në Ballkan dhe Kina nuk është e detyruar ta heqë veton për tema ku s’ka përfitime.

Gjoni e sheh mashtrim edhe idenë që Spanja dhe shtetet tjera që s’kanë njohur Kosovën e që janë pjesë e Bashkimit Evropian, do të njohin Kosovën “duke parë dashurinë e madhe mes liderëve të Kosovës dhe Serbisë”.

“E vërteta është se Serbisë i shpejtohet procesi i integrimit siç ka ndodhur prej 2011 deri më sot ndërsa Kosova e ka të paqartë të ardhmen evropiane në gjendjen aktuale të BE-së”, shpjegon Gjoni.

Ai ka përmendur edhe kufizimet e Pakos së Ahtisaarit dhe ndalesës për bashkim të Kosovës me shtete të tjera. Sipas tij, këto do të mbesin në fuqi si pjesë e garancive për ruajtjen e stabilitetit në Bosnje dhe Maqedoni.

“Është temë tjetër a kanë plan dhe kapacitet shqiptarët për të shkuar drejt bashkimit përkundër kufizimeve ndërkombëtare por me rëndesi është të dihet që nuk hiqet kufizimi që ka pranuar Kosova në 2008 nga ky proces”, ka shtuar Gjoni.

Në fund, Gjoni ka shtuar se Serbia pret nga Kosova lëshime të reja, por pa u detyruar që ta njohë shtetësinë e Kosovës në fund të procesit, teksa Kosova pret favore nga Serbia që nuk i ka vet në duar, por ato i ka Rusia, Kina në OKB dhe pesë shtetet mosnjohëse në Bashkimin Evropian.

Në anën tjetër, Blerim Vela, hulumtues i çështjeve parlamentare në Universitetin e Sussexit, ka folur lidhur me nismën e fundit të partive opozitare për seancë të jashtëzakonshme për të debatuar për negociatat ku mund të diskutohet për korrigjime kufijsh. Në seancë pritet të propozohet për miratim rezoluta me vetëm një pikë e ku thuhet se territori i Kosovës është një dhe i pandashëm dhe se askush s’ka mandat të negociojë për territorin e Kosovës.

Sipas Velës, opozita nuk duhet të propozojë miratimin e rezolutës, por duket të propozojë miratimin e projektligjit për procesin negociator me Serbinë.

Në një postim në Facebook, Vela ka thënë se kjo nismë është e mirëseardhur, por mjeti me të cilin synohet ndalja e procesit është joadekuate.

“Duket se për partitë parlamentare opozitare miratimi i rezolutave në Kuvend paraqet të vetmen mundësi për kontestimin të pushtetit apo eksponentëve të ekzekutivit. Por arma më e fortë e Kuvendit në raport me ekzekutivin (qeverinë dhe presidencën) është miratimi i ligjeve. Një nismë e tillë do të krijonte norma të qarta ligjore të cilat janë të obligueshme për secilin institucion. Këtë gjë nuk e siguron jo një, por edhe nëse miratohen 100 rezoluta të cilat janë më tepër shprehje e qëndrimeve politike se sa e kufizimeve/autorizimeve ligjore”, ka shkruar ai.

Vela ka thënë se projektligji do të duhej të vendoste Kuvendin në qendër të procesit vendimmarrës “duke qenë i informuar gjatë tërë kohës dhe duke përcaktuar institucionet që do të udhëheqin me procesin negociator”.

“Opozita duhet ta dijë se nuk ka zgjidhje të shpejta e të lehta për probleme komplekse siç është rasti i cenimit të tërësisë territoriale gjatë procesit negociator mes dy presidentëve. Andaj le të bëhen serioz dhe t’i përvjelin duart e të punojnë me të vërtetë në hartimin e projektligjit dhe ta miratojnë atë në Kuvend”, ka shtuar ai duke theksuar në fund se “çdo gjë tjetër është veçse improvizim”.