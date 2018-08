Deda: Sikur opozita të ishte siç duhej, Thaçi s’do të ishte më President

Deputeti i Alternativës, Ilir Deda, ka thënë se opozita është bashkëpjesëmarrëse në “katrahurën aktuale politike e shoqërore në vend”.

Sipas tij, sikur opozita të ishte siç duhej, presidenti Hashim Thaçi nuk do të ishte më në atë pozitë e madje nuk do të fliste për korrigjim kufijsh.

“Me pas në Kosovë opozitë si duhet Thaçi do t’i harronte aventurat e “korrigjimit të kufijve” - dhe tashmë as nuk do të ishte në Austri me Aleksandrin, e as nuk do të ishte President. Mungesa e koordinimit dhe iniciativës opozitare na bën të gjithëve bashkëpjesëmarrës në këtë katrahurë të përgjithshme politike e shoqërore”, ka shkruar Deda në Facebook.

Sipas Dedës, opozita nuk duhet të vajtojë e të akuzojë në fund kur të shohë rezultatin. “Sepse çka mund të parandalohet që sot, nuk mundet të ndalet nesër”, ka përfunduar ai.