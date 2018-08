Vdiq në moshën 81 vjeçare Senatori amerikan John McCain

Senatori republikan John McCain, një nga politikanët amerikanë më të përkushtuar së pari për çlirimin e Kosovës dhe më pas për pavarësimin dhe mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të saj, ka vdekur të shtunën i rrethuar nga familja e tij.

Lajmi për vdekjen e tij është bërë i ditur nga zyra e tij përmes një deklarate të shkurtër. Ai është diagnostikua me tumor agresiv të trurit në korrik të 2017-ës dhe ishte duke marrë trajtim mjekësor, shkruan BBC, transmeton Koha.net.

Familja e tij ka njoftuar se McCain, i cili u larguar nga Washingtoni në dhjetor, ka vendosur të ndalë trajtimin këtë premte.

Meghan, vajza e McCainit, tha se detyra e jetës së saj tani do të ishte “për të jetuar sipas shembullit të tij, pritjeve të tij dhe dashurisë së tij”.

“Ditët dhe vitet që do të vijnë nuk do të jenë të njëjtë pa babanë tim – por do të jenë ditë të mira, të mbushura me jetë dhe dashuri, për shkak të shembullit që ai e ka jetuar për ne”, ka shkruar Meghan në Twitter.

Senatori gjashtë-vjeçar dhe kandidati presidencial republikan i vitit 2008 u diagnostikua pasi mjekët zbuluan tumorin e tij gjatë operacionit për të hequr një mpiksje gjaku mbi syrin e tij të majtë në muajin korrik të vitit të kaluar.

Biri dhe nipi i admiralëve të marinës, McCain ishte një pilot luftarak gjatë Luftës së Vietnamit, përcjell Koha.net. Kur aeroplani i tij u rrëzua, ai ka kaluar më shumë se pesë vjetë si i burgosuri i luftës.

Derisa ishte në paraburgim, ai ka vujatur shumë tortura të cilat e kanë lënë atë me disa pasoja të përhershme.

Ngushëllimet filluan të shprehet nga njerëz të ndryshëm për McCainin sapo është njoftuar lajmi për vdekjen e tij.

“Ngushëllimet më të thella dhe respekti shkon te famijla e Senatorit John McCain. Zemrat dhe lutjtet tona janë me ju!”, ka shkruar në Twitter Presidenti Donald Trump, të cilin McCain e kritikonte ashpër.

“Amerika dhe Liria kanë humbur një nga kampionët e saj më të mëdhenj... dhe unë kam humbur një nga shokët e mi më të mirë dhe mentorin tim”, është shprehur Senatorja republikane Lindsey Graham në Twitter.