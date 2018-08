Limaj: Goditja me rënien e Kumanovës dhe dëshmorëve tjerë nuk na gjunjëzoi, dërguam në vend amanetin e tyre

Zëvendëskryeministri i Kosovës, Fatmir Limaj, ka thënë sonte në akademinë përkujtimore me rastin 20 vjetorit të rënies së dëshmorëve të brigadës 121 “Ismet Jashari-Kumanova”, se 20 vjet më parë UÇK-ja dhe ata ishin në një udhëkryq ku përcaktohej e ardhmja e tyre dhe e qytetarëve të strehuar në këto anë.

Ai tha se nëse do të ndaleshin atëherë do ta tradhtonin gjakun e dëshmorëve që kishin rënë dhe shtoi se pavarësisht humbjeve dhe goditjeve ata nuk u gjunjëzuan për lirinë e Kosovës.

Limaj tha se sa herë ka nevojë Kosova për lirinë e saj, ata do të jenë të gatshëm për të vazhduar dhe u ka bërë thirrje veteranëve që të vazhdojnë me ndjenjën si kur kanë nisur luftën.

“Ne kishim marr një goditje të jashtëzakonshme, shumë të rëndë para 20 vitesh, ishim para opsionit që nga kjo goditje të gjunjëzohemi apo ta kthejmë në forcë. Ishte një moment që UÇK në këtë zonë të rimobilizohej për të vazhduar rrugën e shokëve tanë, apo të zhdukej dhe të ndërpritej ëndrra për çlirim. Nëse do të ndaleshim do të tradhtonim gjakun e atyre që ne i humbëm. Nëse do të ndaleshim, forcat serbe do të futeshin në këto zona dhe do të masakronin familjarët tanë, e popullin që ishte strehuar. Pas kësaj goditje e dy dilemave, ne vendosëm që dhimbjen që na u shkaktua me vrasjen e Komandant Kumanovës e shumë të tjerëve, ta kthejmë në kujtim për veprat e tyre që do të na shërbenim të vazhdonim fuqishëm luftën ku e lanë ata”, tha Limaj, raporton Kosovapress.

Ish-komandant Çeliku tha se këta dëshmorë nuk i kanë parë në televizion, por kanë qenë bashkë në shumë beteja dhe kujtojnë histori në secilën betejë. Ai shtoi se kanë pasur ëndrra së bashku dhe se e kanë ditur për çka po luftojnë.

Ish-zëdhënësi i UÇK-së, Jakup Krasniqi theksoi se krismat e pushkëve të Adem Jasharit dhe ushtarëve tjerë të UÇK-së bënë që të ndizej gjaku i njerëzve të robëruar për të luftuar për çlirim. Ai tha se ftesës për liri iu përgjigjen që në ditët e para Ismet Jashari me shumë tjerë anë e mbanë trojeve shqiptare.

Krasniqi tha se gurthemeli i lirisë së Kosovës janë dëshmorët e kombit.

“Dje atdheu ynë i robëruar e kërkonte gatishmërinë për flijim dhe asaj ju përgjigjën mijëra djem e vajza. Sot atdheu ynë, Republika e Kosovës nuk kërkon gatishmërinë e qytetarëve të saj për flijim, atdheu sot kërkon integritetin tonë, dijen tonë, dashurinë e përkushtimin tonë për ndërtimin e shtetit demokratik, shtetin e së drejtës, shtetin që hapë perspektivë për gjithë kombin e qytetarët e tij. Këtë ia kemi borxh Kosovës, shtetit tonë që është i ngritur mbi gjakun e jetët e mbi dymbëdhjetë mijë qytetarëve të të gjitha moshave”, theksoi Krasniqi.

Ish-komandanti i Brigadës 121 “Ismet Jashari-Kumanova”, Haxhi Shala tha se rënia e bijve dhe bijave me të mira të këtij vendi solli lirinë e Kosovës. Ai tha se djemtë e Kosovës nuk e duruan robërinë prandaj dhanë jetën për liri.

“Ata nuk e duruan dot politikën shtypëse e përndjekëse të regjimit serb. Nuk duruan shkombëtarizimin dhe gllabërimin e pasurive tona. Rinia Kosovës nuk duroi dot këtë politikë shtypëse që u përcoll për dekada të tëra me rrahje, maltretime, dhunime, burgosje e vrasje. Djemtë me të mirë të Kosovës nuk duruan robërinë. Ata dhanë gjithçka, madje edhe jetën e tyre për një Kosovë të lirë”, tha Shala.

Adhurim Mazreku, djali i dëshmorit Ibrahim Mazreku, në emër të familjarëve të dëshmorëve tha se liria nuk trokiti në derë vet, por atë e sollën dëshmorët e me gjakun e tyre.

Gjatë ditës së sotme janë bërë edhe homazhe në varrezat e dëshmorëve në Kleçkë, nga familjarë, bashkëluftëtarë, liderë institucional e politik dhe qytetarë të shumtë.