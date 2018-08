Sot, diell e vranësia, nesër pritet të bjerë shi

Të shtunën në Kosovë do të ketë mot me diell. Temperaturat maksimale do të arrijnë deri në 31 gradë Celsius.

E diela do të jetë me shi, njofton Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.

“Situata sinoptike vazhdon të mbetet e pandryshuar edhe ditën e shtune , përderisa ditën e diele do të krijohen kushte tjera meteorologjike, duke bërë që mbi vendin tonë të mbaje mot i paqëndrueshëm me vranësira dhe ulje të lehta të temperaturave në vlerat e maksimaleve, transmeton Koha.net.

Vranësirat pasdite do të jenë në zhvillim e sipër dhe si të tilla do të mundësojnë që në shumë territore të vendit të ketë reshje shiu të përcjella me shkarkime rrufesh.

Edhe në fushat barike pritet të ketë rënie nën vlerat e normales. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 13-15 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihet të lëvizin ndërmjet 27-31 gradë Celsius. Do të fryjë erë nga drejtimi i juglindjes me shpejtësi 1-7m/s”, njofton IHMK.