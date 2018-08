Për deputeten Kadrijaj, qytetarët e Kosovës “lehin” kur kritikojnë Haradinajn

Deputetja e AAK-së, Time Kadrijaj, ka fyer qytetarët të cilët po kritikojnë të parin e qeverisë, Ramush Haradinaj, në lidhje me rastin e fryrjes së listave të veteranëve.

“Me i pyet këta që po lehin cili është kontributi i juaj për Kosovën, valla do të befasoheni sepse vlerësimi i këtij kontributi është një zero e madhe. E me këtë zero kontribut çfarë po bëjnë sot po përpiqen me tema të veteranëve me e kontaminu ambientin e popullatën sepse po ju pengon puna dhe të arriturat e kryeministrit Haradinaj”, ka shkruar ajo në Facebook.

“Si dje dhe sot, krenar me ty Kryeministër!’, përfundon ajo.

Reagimet ndaj Haradinajt erdhën ditëve të fundit pasi kreu i ekzekutivit kritikoi, e madje edhe e ofendoi prokurorin e dorëhequr, Elez Blakaj, të cilin e quajti “hajn i pulave” dhe “pishpirik”.

Fjala “leh” në fjalorin e gjuhës shqipe:

LEH jokal.

1. vet. veta III. Nxjerr një britmë të ndërprerë, bën “ham-ham” (kryesisht për qenin). Lehin qentë.

2. fig. përçm. Flas shumë e kot për dikë a për diçka, llomotit; flas keq a shpif për dikë, e shaj dikë me fjalë të ndyra. Le të lehin armiqtë! Le të lehë sa të dojë!