Serbia adresa e të pagjeturve, kërkohet presion nga ndërkombëtarët

Ditën Botërore të të pagjeturve Kosova do ta shënojë me marsh në sheshet e kryeqytetit, ku do të kërkohet zbardhja e fatit dhe kthimi i një mijë e 648 personave që prej nga pas lufta figurojnë si të pagjetur.

Kështu u bë e ditur pas takimit të Këshillit Organizativ për shënimin e kësaj date, prej ku u kërkua më shumë presion nga spektri ndërkombëtar ndaj Serbisë, lidhur me këtë çështje.

Këshilltari i kryeministrit Ramush Haradinaj, Jahja Lluka tha se kjo temë është prioritet i Qeverisë.

“Do të tubohemi me familjarët në sheshin “Zahir Pajaziti”, dhe do të bëjmë një ecje drejt obeliskut i cili është në oborrin e Kuvendit kisha me thanë, ku do të bëhen homazhe, gjatë rrugës nëpër sheshin “Nëna Terezë” i cili do të jetë i mbuluar me disa shenja të këmbëve të zhdukurve, me një slogan i cili është “Ku janë” me një pikëpyetje dhe me numrin e të zhdukurve, që është 1648 persona të cilët Kosova i kërkon, gjersa gjatë rrugës para teatrit kombëtar kemi planifikuar me qenë një sofër me familjarët të cilët presin të afërmit e tyre, një sofër e zbrazët në pritje nën ankth, me 165 lugë dhe aty do të përshëndeten me të gjithë pjesëmarrësit dhe do t’i bashkëngjiten kolonës drejt obeliskut ku do të ketë homazhe”, tha Lluka.

Ai tha se edhe pse komisioni qeveritar është duke bërë punë të rëndësishme, ata s’mund të jenë të kënaqur.

“Na ishim një ditë në Serbi dhe kemi pas edhe peripeti nuk kemi dasht me i bë shumë mediale, mirëpo kërkesat tona për hulumtimin e vendeve ku ne kemi dëshmitarë që ka varreza masive, Serbia su kon e gatshme mi respektu dhe mi zbatu, mirëpo ne do ta vazhdojmë procedurën e rregullt, me kërkesat tona edhe për prokurorinë speciale të Serbisë, që këto vendndodhje të vend varrezave eventuale në bazë të dëshmive të dëshmitarëve, të cilët janë normalisht anonim për momentin, duhet të respektohen sepse me vet mospranimin që të gjurmohen këto vendndodhje, ne po dyshojmë që Serbia e din që aty ka varrezë masive. Këto ditë sa ishte radari në Kosovë, ku kemi bë një punë të rëndësishme në 7 vend gërmime një televizion i Graçanicës ka bo incizime të fshehta, të panevojshme, dhe ka bë një punë jo të mirë duke e transmetu se është duke u bë presion mbi familjet serbe, kjo nuk qëndron, për arsye se na kërkesat apo kërki met për të zhdukurit nuk i bëjmë në baza etnike dhe nuk e dimë në ato vendndodhje, në ato gërmime kush është, ne kemi deklaratë të dëshmitarëve, mirëpo derisa të kryhen analizat e ADN-së, nuk është e mirë me prejudiku se këtu ka shqiptarë, serb, apo të nacionalitetit tjetër”, tha Lluka.

Nysrete Kumnova, anëtare e komisionit qeveritar për të pagjeturit ka thënë se kjo datë shënohet në krejt botën, duke kujtuar se zhdukjet nuk kanë ndodhur vetëm në Kosovë, por në gjithë botën.

Ajo tregoi se 19 herë ishin në Merdare, dhe se vazhdimisht kanë pasur përkrahjen e vazhdueshme të familjarëve.

Kumnova u tregua e qartë kur drejtoi gishtin nga adresa e të pagjeturve.

“Adresa e më të dashurve tanë është Serbia, por i mungon presioni, unë mendoj që presioni ndërkombëtar mungon, tash pe shohim që edhe Presidenti i bën takimet, edhe gati se është ka don me u barazu krimi, mu fal, mu fal tan këta njerëz, po qysh du me jetu unë si nënë, pa asnjë asht të djalit tem, edhe unë edhe nënat tjera, pe dojmë nga një asht, të shkojmë të varri i tyre, ta dimë pse shkuan, të jau qojmë një lule qysh mi lanë ata në Serbi, adresa është, ata mujnë mi qit njerëzit tanë, po me kushte, mi kushtëzu bashkësia ndërkombëtare, edhe me na i kthy”, tha Kumanova.

Bajram Qerkini, zëri i prindërve nga Mitrovica po ashtu fajësoi politikën e Beogradit për këtë.

“Ne e dimë çka na ka gjet, ne familjarët drejtpërsëdrejti as s’kemi Bajram, as s’kemi kurrfarë feste derisa t’i gjejmë, sa u punu, po dihet, për çka jemi tubu sot, krejt bota me të 30-in, ata që si kanë ne mes familjen e vet mendojnë se një ditë do t’i gjajnë, edhe ne e përmendi me plotësisht të drejtë që 70 për qind është punu në Kosovë, por edhe 1648 veta janë të pagjetur. Nuk mund ta krahasojmë as Bosnjën, nuk mund ta krahasojmë as Kroacinë, s’mund tatubojmë kërkënd në regjion më Kosovën, në Kosovë kurgjo nuk është bë fshehtë, dhe unë besoj sikur kur të don politika e Beogradit do t’i kishim familjarët moti, nuk po don, ndërkombëtarët na kanë borxh me shty procesion”, tha ai.

Ahmet Grajqevci, Kryetar i Këshillit koordinues të familjeve ka kërkuar të dihet më shumë edhe për mënyrën e zhdukjeve.

:

“Ne duhet të dimë edhe zhdukjen, mënyrën se si është zhdukur të gjallët tonë në Republikën e Serbisë, kërkojmë nga bashkësia ndërkombëtare që të zbulohet krimi makabër i tyre të cilat kanë shkuar të gjallë, është diçka për të cekur sepse ne nuk duhet të lëvdohemi se kemi bërë shumë, Qeveria e Kosovës ka bërë më shumë në regjion, por ne do ta kryjmë obligim tonë moral edhe njerëzor atëherë kur e gjejmë edhe trupin e fundit e familjarit të zhdukur”, tha ai.

Lutfije Ademi, familjare, motra e doktorit të zhdukur Adem Ademi nga Mitrovica, u bashkua duke kërkuar më shumë presion nga bashkësia ndërkombëtare.

“Vëllai im është i zhdukur, ka 19 vite dhe s’dimë kurrgjë për të, ai është i zhdukur në grupin intelektualët e Mitrovicës, është vet i 23-ti, dmth s’ka kurrfarë rezultati deri tash, kisha me i lut ndërkombëtarët që të bëjnë trysni në Serbi dhe të na kthejnë të gjithë ata që na i kanë marrë nga Kosova, dhe fatkeqësisht edhe unë jam këtu në mesin e familjarëve të zhdukur, kështuqë dhimbjen e ndajmë të gjithë së bashku”, u shpreh ajo.

Në shenjë simbolike në sheshin “Zahir Pajaziti” do të ekspozohen nga familjarët, keqpucë të të zhdukurve.