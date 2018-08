Çfarë u tha dhe cilat ishin parullat në protestën e djeshme, sot gjerësisht në “Koha Ditore”

Dorëheqje të kryeministrit Ramush Haradinaj e shkarkim të kryeprokurorit të Shtetit, Aleksandër Lumezi, është kërkuar në marshin protestues të organizuar nga shoqëria civile me moton

“Shkarkim prokurorit-veting gjyqësorit”, shkruan sot Koha Ditore.

Në këtë marsh të disa mijëra qytetarëve, që është organizuar pas dorëheqjes së prokurorit Elez Blakaj, i cili po hetonte mashtrimet me lista të veteranëve, është thënë se ky prokuror u etiketua vetëm pse pati guximin të hetojë hajnat e të identifikojë mashtruesit.

Para se të fillojë marshi qytetarët që janë mbledhur në sheshin “Zahir Pajaziti” i ka shoqëruar intervista e kryeministrit Haradinaj dhënë para disa ditëve në “Interaktiv të KTV-së, ku po e quante prokurorin Elez Blakaj hajn e “pishpirik”. Afër zmadhuesit të zërit ishin renditur edhe pankartat që do t’i bartnin më vonë protestuesit. Përmbajtja e tyre i përgjigjej diskursit të Haradinajt në atë intervistë: “Pishpirik je vetë”, “Të pabrekë ju gjeti dreka, milionerë ju zuri nata”, “Nuk ka shtet pa gjyqësor të pavarur”, “20 000 gra të përdhunuara”, “jo hajna të pulave”, “Lumez ec”, “A vodhën pula 1 milion refugjatë”, etj. Aty Krenare Loxhaj u ka thënë protestuesve se kjo protestë është piskama e kësaj shoqërie kundër dështimit institucional për të mbrojtur qytetarin e drejtë.

“Është protestë kundër krimeve që po na bëhen para syve dhe tash e 20 vjet po na e cenojnë të drejtën për zhvillim ekonomik, të drejtën për mirëqenie sociale dhe kushtimisht dhe përfundimisht të drejtën për liri”.

Marshi ka nisur me thirrjet “Lumez ik”, “Duam drejtësi”, “Pishpirik je vetë”, “Ramush ik”, etj. Protestuesit janë ndalur para objektit të Prokurorisë së Shtetit. Edhe aty ka folur Krenare Loxhaj. Ka thënë se kanë sakrifikuar shumë vjet për ëndrrën e tyre për liri.

madh dhe i vogël e kemi paguar shtrenjtë çmimin për të. Dhe sot qe ku jemi, ende me plagë në trup e në mendje, me varre të hapura për eshtrat që na mungojnë, me kujtesën e ndrydhur të luftës dhe heshtjen e mijëra viktimave të përdhunuara gjatë luftës dhe detyrohemi me dalë në rrugë me kërkua prapë liri”, është shprehur Loxhaj.

"Nuk duhet të tolerojmë ma që prokurorët e askush tjetër me u detyrua me ikë prej vendit për me e shpëtua jetën se deshën me e ba punën e tyre drejt. Boll ma! Nuk dëshirojmë të jetojmë jetën e prindërve tanë, jetë të cilën e kaluan në robërim e shtypje. Boll ma! Gjyqësori nuk duhet me iu shërbyer qeverive, por ligjit. E mbi ligj nuk guxon me qëndrua asnjë njeri. Gjyqësori duhet me qenë i lirë me ba punën e vet e liria e tij nuk guxon me u ble. Prandaj jemi sot këtu, sepse dëshirojmë me u ba një shtet që na e siguron lirinë e nuk na e cenon atë. Kërkojmë një shtet që kupton dhe e mbron si vlerë humane dhe të drejtë të pakontestueshme të qytetarëve të saj e jo si të drejtë të bandave lokale me ba çka të do me shtetin", ka thënë ajo. "Asnjë meritë e së kaluarës nuk guxon me u përdorë si amnestim për 20 vjet krime e mashtrime në kurriz të popullit, sepse le të flasin çka të donë për trimëritë në luftë, për heroizmat e tyre 'më tha e t'thashë', kurrkush nuk mund me ngrit veten mbi vuajtjet e popullit që çmimin për lirinë e vet e ka paguar më së shtrenjti, e ka paguar me humbje të madhe, me humbje që sot hala i jeton në ankthe të pashtruara të jetës".

